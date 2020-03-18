У жителя Ивановской области подозревают коронавирус

По данным на 18 марта, случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Ивановской области не зафиксировано. Однако один у одного мужчины, который недавно вернулся из Европы, экспресс-тест показал положительный результат.

Сейчас пациент находится в больнице под присмотром медиков. Материал направлен в институт «Вектор», где по результатам исследований диагноз будет подтвержден или опровергнут.

С 29 января под наблюдением врачей находились 76 человек, 36 из них, после истечения двухнедельного карантина, были выписаны. Сейчас медики следят за состояние 40 ивановцев: у всех самочувствие хорошее, признаков болезни нет. Всем, кто был «под подозрением», а это 161 человек, провели тест на наличие коронавирусной инфекции – результаты отрицательные.

Если у вас есть вопросы, связанные с коронавирусом, ответы на них можно получить по телефонам горячей линии Управления Роспотребнадзора по Ивановской области: 8(4932)32-73-29 (понедельник – пятница с 08:00 до 18:00) и в департаменте здравоохранения региона: 8(4932)93-97-97 (круглосуточно).