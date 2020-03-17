В Ивановской области почти бывший муж убил жену из ревности

Преступление в поселке Лух Ивановской области произошло в ночь с 22 на 23 ноября прошлого года. Почти бывший муж, несмотря на то, что он ушел из семьи и подал документы на развод, приревновал свою пока еще жену к другому мужчине.

Женщина сообщила своему супругу, что в ее жизни появился другой, но сделала это очень не вовремя: мужчина в этот момент был пьян и отреагировал на новость агрессивно.

- В ходе ссоры обвиняемый нанес жене не менее 15 ударов ножом в область шеи, грудной клетки и левой руки. Потерпевшая была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, однако спасти женщину не удалось, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Дело уже направлено в суд для рассмотрения.