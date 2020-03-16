Житель Иванова убил сожительницу и оставил труп в квартире

Ленинским следственным отделом Иваново регионального СКР закончено расследование уголовного дела. Оно было возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство». На скамье подсудимых скоро окажется 38-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своей сожительницы.

- По данным следствия, в ноябре прошлого года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину ножом и повредил ей аорту и печень. Все произошло во время бытовой ссоры, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

Увидев, что гражданская жена мертва, ивановец запер комнату, в которой находилось тело, на ключ, а сам сбежал, решив больше не возвращаться в съемное жилье. Через несколько дней труп обнаружил хозяин квартиры, когда пришел в очередной раз за арендной платой.

Сейчас по делу уже утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд.