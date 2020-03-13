2020-03-13T16:23:23+03:00
Иваново

Ивановец истыкал вилкой знакомого за то, что тот ударил своего отца

У мужчины оказались довольно специфичные представления о справедливости
Полина Вачнадзе
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По уголовному делу утверждено обвинительное заключениеПо уголовному делу утверждено обвинительное заключениеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Иваново завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, угрозе убийством и уклонении от административного надзора.

По версии следствия, в июне прошлого года обвиняемый несколько раз ударил своего приятеля вилкой в ногу, а потом жестоко избил его. Причиной такой агрессии стало то, что потерпевший поднял руку на своего отца. В итоге потерпевший скончался от черепно-мозговой травмы.

Позже, опять же находясь в гостях, ивановец во время конфликта стал угрожать убийством хозяину дома и его сожительнице. Как оказалось, причиной ссоры стала ревность – мужчина приревновал гостя к своей даме сердца, потому что тот ей делал комплименты.

И во время первого конфликта, и во время второго обвиняемый был пьян, что является отягчающим обстоятельством. Также ему грозит наказание за то, что в условленный срок он не явился для постановки на учет в органы внутренних дел. Мужчина был освобожден из мест лишения свободы и знал, что в отношении него установлен административный надзор.

- По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд, - сообщает СКР по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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