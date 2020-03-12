2020-03-12T15:30:11+03:00
Иваново

Многодетным матерям Ивановской области заплатят 50 тысяч рублей

В регионе учредили новую награду для женщин, воспитывающих троих и более детей
Полина Вачнадзе
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В Ивановской области сейчас проживает 8066 многодетных семейВ Ивановской области сейчас проживает 8066 многодетных семейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почетным дипломом и вознаграждением в 50 тысяч рублей будут ежегодно поощряться женщины, которые живут в Ивановской области и воспитывают троих и более детей. В этом году такую награду получат три многодетные матери.

Кандидатуры выбирают органы местного самоуправления, потом – члены комиссии, которая состоит в том числе и из представителей общественности. Диплом и денежное поощрение предназначаются лишь тем матерям, которые могут стать примером для других: воспитывают своих детей, гармонично развивают их личность, прививают семейные традиции.

- Но не только материнские меры поддержки важны. Необходимо распространять среди молодых людей семейные ценности, повышать престиж многодетных мам. Такие награды показывают благодарность общества за родительские достижения наших многодетных семей, - сказала председатель комиссии по здравоохранению и качеству жизни региональной Общественно палаты Майя Силкина.

В Ивановской области сейчас проживает 8066 многодетных семей, в 358 из них воспитывается пять и более детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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