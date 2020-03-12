В Ярославской области нашли большой несанкционированный скотомогильник

В Даниловском районе Ярославской области обнаружен несанкционированный скотомогильник. О точном местонахождении свалки даниловским журналистам сообщил некий охотник, пожелавший остаться анонимным. После публикации репортажа у некоторых пользователей появились вопросы о том, кому и зачем нужно было устраивать скотомогильник вблизи действующих ферм.

- Людей могут просто подставлять, - пишет в комментариях один из пользователей. - Я сам работаю на рынке и знаю, что эти головы и ноги обжигают и продают на холодец, а люди с удовольствием их покупают. Отсюда вопрос, какой бизнесмен будет выкидывать деньги в мусор?

Другой пользователь удивился, мол, какой адекватный фермер будет устраивать рядом со своим хозяйством биологическую свалку?

- Не странно, что позвонил какой-то аноним и сказал вам координаты, представившись охотником? – высказался мужчина. - Что делает гуляющий охотник в обычном поле у дороги, разве охота не в лесу проходит?

Так или иначе, на данный момент останки животных уже убраны с территории могильника, а специалисты проводят там дезинфекцию. Департамент Даниловского сельского поселения передал материалы дела в региональный Россельхознадзор.

- Комиссия уже выехала на место, проводятся все необходимые экспертизы, - прокомментировали в приемной Управления Россельхознадзора по Ярославской области.