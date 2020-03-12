2020-03-12T12:10:09+03:00
Общество

Ярославская область в числе неблагополучных по клещевому энцефалиту

Как защититься от кровопийц?
Полина Вачнадзе
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Возбудитель болезни передается человеку в первые же минуты присасывания клещаВозбудитель болезни передается человеку в первые же минуты присасывания клещаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Роспотребнадзор назвал регионы, где сложилась самая неблагополучная ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом. Ярославская область вошла в их число.

- В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики – клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный, а из прилегающих к Московской области – Тверская и Ярославская, - сообщает Роспотребнадзор.

Возбудитель болезни передается человеку в первые же минуты присасывания клеща, заразиться можно и употребляя в пищу сырое молоко, а также продукты из него приготовленные. Не следует расчесывать места укуса – это тоже может быть опасно.

Как распознать болезнь? Она начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры, тошнотой, рвотой. Имеются мышечные боли в шее, плечах, груди, пояснице и конечностях.

Если вы обнаружили присосавшегося клеща, лучше не снимайте его самостоятельно, а обратитесь в травматологический пункт. Если такой возможности нет, снимайте осторожно, стараясь не оборвать хоботок:

- захватите клеща пинцетом или чистыми пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, поверните тело клеща вокруг оси,

- место укуса нужно продезинфицировать любым средством,

- тщательно вымойте руки,

- если осталась черная точка, обработайте ее 5% йодом.

Снятого кровопийцу нужно доставить на исследование медикам.

Есть несколько способов защиты от клещевого энцефалита. Самый простой: специальные защитные костюмы или такая одежда, под которую клещ не сможет заползти. Например, рукава на резинках. Рубашки нужно заправлять в брюки, брюки – в носки и сапоги. Голову следует закрыть косынкой. Для защиты можно использовать также репелленты, которыми обрабатывают тело и одежду.

Также можно сделать прививку против клещевого энцефалита, а если паукообразный все же прицепился к непривитому человеку – то серопрофилактику. Она делается в течение 96 часов после присасывания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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