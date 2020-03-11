2020-03-11T14:34:54+03:00
Общество

Ивановским врачам будут давать премии за раннее выявление рака

На борьбу с онкологическими болезнями регион получит дополнительно 7,2 миллиона рублей
Полина Вачнадзе
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На переоснащение онкологического диспансера было выделено 332,2 миллиона рублей. ФОТО: Дмитрий РыжаковНа переоснащение онкологического диспансера было выделено 332,2 миллиона рублей. ФОТО: Дмитрий Рыжаков
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7,2 миллиона рублей – такую сумму дополнительно получит Ивановская область на борьбу с онкологическими заболеваниями. Эти деньги будут направлены на премии врачам, выявившим рак на его ранней стадии во время диспансеризации и профосмотров. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В прошлом году, 2019-м, благодаря современному оборудованию выявили онкозаболеваний на 2,9% больше, чем в году 2018-м – 5,3 тысячи новых случаев. Причем, многие новообразования обнаружены именно на ранних стадиях, что повышает эффективность их лечения.

Опыт премирования медиков за раннее выявление онкологических заболеваний в Ивановской области уже был опробован несколько лет назад и дал хорошие результаты. Кроме того, в регионе с 2019 года действует проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В его рамках на переоснащение онкологического диспансера было выделено 332,2 миллиона рублей, в том числе из федерального – почти 277 миллионов. Приобрели магнитно-резонансный томограф, установили эндовидеоскопические комплексы, роботизированную диагностическую систему, УЗИ-аппараты экспертного класса, рентгенодиагностический комплекс. Оборудование позволяет выявлять очаги размером в несколько миллиметров.

В этом году закупка техники продолжится. Приобретут компьютерный томограф, ускоритель, эндовидеоскопический комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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