Ивановским врачам будут давать премии за раннее выявление рака

7,2 миллиона рублей – такую сумму дополнительно получит Ивановская область на борьбу с онкологическими заболеваниями. Эти деньги будут направлены на премии врачам, выявившим рак на его ранней стадии во время диспансеризации и профосмотров. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В прошлом году, 2019-м, благодаря современному оборудованию выявили онкозаболеваний на 2,9% больше, чем в году 2018-м – 5,3 тысячи новых случаев. Причем, многие новообразования обнаружены именно на ранних стадиях, что повышает эффективность их лечения.

Опыт премирования медиков за раннее выявление онкологических заболеваний в Ивановской области уже был опробован несколько лет назад и дал хорошие результаты. Кроме того, в регионе с 2019 года действует проект «Борьба с онкологическими заболеваниями». В его рамках на переоснащение онкологического диспансера было выделено 332,2 миллиона рублей, в том числе из федерального – почти 277 миллионов. Приобрели магнитно-резонансный томограф, установили эндовидеоскопические комплексы, роботизированную диагностическую систему, УЗИ-аппараты экспертного класса, рентгенодиагностический комплекс. Оборудование позволяет выявлять очаги размером в несколько миллиметров.

В этом году закупка техники продолжится. Приобретут компьютерный томограф, ускоритель, эндовидеоскопический комплекс.