Выполнил государственный контракт – иди под суд

В Угличском районе Ярославской области – скандальная ситуация

В эти дни в Кировском районном суде г. Ярославля идет разбирательство по делу, связанному со строительством моста на автодороге Печкино- Потопчино через реку Улейма.

Строительство этого моста наделало шума – скандал длится давно. Тут будто бы две стороны медали – позитивная и негативная. Позитивную чувствуют те, кто мостом пользуются - жители. О негативной говорят в «информационном пространстве». Газета «Комсомольская правда - Ярославль» попробовала разобраться, в чем дело, вместе с адвокатом обвиняемого – Евгением Тороповым.

Зачем нужен мост

Улейма – невелика река. Но только не в половодье! Паводок 2013 года попросту унес старый деревянный колхозный мост, который из последних сил ремонтировали местные жители. В итоге село Потопчино, находящееся всего в 5 километрах от Углича, оказалось отрезанным от «большой земли» - добирайся хоть вброд, хоть вплавь. Ни скорой, ни пожарным, ни автолавке не проехать…

Мучались три года. Но дождались. После того, как было принято решение, угличская компания «УМПРЭО» построила мост за полгода. Жители благодарны областным властям за то, что было принято решение о строительстве нового капитального моста, надежного и соответствующего всем требованиям к безопасности. А представители органов местного самоуправления говорят, что мост дал толчок развитию территории: с тех пор количество домов в деревне Потопчино увеличилось на 30 процентов, число постоянных жителей возросло втрое, оформлено в собственность 110 участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Одним словом, мост – это жизнь!

«Обыски, изъятие документов…»

Для строителей моста беда пришла, откуда не ждали. В апреля 2016 года представители Общероссийского народного фронта заподозрили и сообщили, что мост за 56 млн рублей может быть слишком дорог для деревни. И даже доложили о мосте в ярославской глубинке Президенту России Владимиру Путину.

- После этого начали проверку представители Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, с запросами выступила и районная прокуратура, - рассказывает адвокат обвиняемого Евгений Торопов.

Они оценили процедуру проведения торгов, посмотрели акт ввода объекта в эксплуатацию, убедились, что мост построен и эксплуатируется. После этого с их стороны вопросов больше не возникало. Но параллельно, как выяснилось позже, с мая 2016 года этой темой начала заниматься и ФСБ. Первые изъятия и обыски сотрудники ФСБ провели в организации осенью того же 2016 года. Они также выезжали на место, осматривали мост. Сотрудники организации давали объяснения. После проведенных проверочных мероприятий на два года процесс разбирательств попросту замер. Но 13 марта 2019 – вновь осмотр, вновь изъятие документов сотрудниками ФСБ. 26 ноября 2018 года следственным отделом УФСБ по Ярославской области было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому стали генеральный директор и главный инженер ООО «УМПРЭО».

Претензий нет, а дело – есть

Поводом для возбуждения стало не заявление потерпевшей стороны, а заявление или рапорт «сотрудника уполномоченного органа, который проверяет полученную оперативную информацию».

- Говорят, что в процессе выполнения заказа УМПРЭО якобы не строило временный мост и временную дорогу, но деньги на это «списаны», - рассказывает Евгений Торопов. - Когда организация выходит на торги, то, естественно изучить проект в полном объеме не хватает времени. А он оказался «сырым», его делали две проектные организации. Во-первых, было наложение чертежей строительной площадки и временной объездной дороги. Где по проекту должны были быть временная дорога и переправа, построить их было просто невозможно. Во-вторых, там для этого просто не было свободной территории – вплоть до того, что подрядчику бы пришлось в буквальном смысле слова захватывать частную землю, огороды местных жителей, с которыми это никак не было согласовано. Поэтому строительство временной объездной дороги и временного моста пришлось перенести на другую сторону от объекта, первоначально была построена временная переправа в виде обустроенного брода с дорогой, а затем временный мост. Они были построены и эксплуатировались. Об этом прекрасно знают десятки людей – строителей и местных жителей, которые по ним ездили. Такие показания уже дали более 20 человек – жители деревни и свидетели.

Обвиняемым инкриминируют мошенничество на 11 млн рублей. Но…

- В соответствии с законодательством, регламентирующим капитальное строительство, аванс при выполнении работ, должен составлять до 30 процентов от суммы заказа. Но контракт составили так, что строители должны выполнить работы за счет собственных оборотных средств, а получить оплату только через 90 дней после подписания акта выполненных работ. А в итоге оплата была получена через 6 месяцев, да и то после вмешательства областной прокуратуры. – говорит адвокат Евгений Торопов.

- Мошенничество – это особая статья, поскольку следствие должно доказать умысел на завладение чужим имуществом еще до подписания контракта. А как это сделать в ситуации, когда подписывался контракт, не предусматривающий даже частичного авансирования работ?

По словам адвоката, свидетельством умысла на мошенничество может являться отсутствие на момент заключения контракта самой действующей организации, а также отсутствие у нее необходимой техники, персонала, подготовленных специалистов. Но УМПРЭО работает более трех десятков лет, имеет штат свыше 80 человек, производственную базу, всю необходимую для строительства специальную технику, завезло необходимые материалы, выплачивало работникам зарплату, налоги … Все это подтверждается документально.

- Юрий Алексеевич работает руководителем УМПРЭО более тридцати лет – еще с тех пор, когда она была государственной. За это время ими было построено более 40 мостов, - говорит адвокат. – И что я вижу? После того, как в 2016 году к УМПРЭО возникли вопросы, на которые они ответили, все было тихо. И вдруг через три года, когда уже истек срок давности для предъявления претензий к предприятию, их предъявили к генеральному директору и к главному инженеру, с которым они вместе работают все эти годы. Кстати, по специальности они оба – инженеры-гидротехники, вместе заканчивали ярославский «Политех». При этом со стороны заказчика – «Ярдорслужбы» - к подрядчику претензий никогда не было и нет! В том числе и в ходе ряда судебных заседаний, где выяснялось, что мост был построен в надлежащие сроки и надлежащего качества. Впрочем, в этом может убедиться каждый, просто проехав по нему!

- Наш вопрос рассматривал ЦОП «Бизнес против коррупции» — основная экспертная структура Уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, которая занимается анализом наиболее сложных и резонансных обращений на тему незаконного уголовного преследования бизнеса - дополняет адвокат Евгений Торопов. – Что же касается денег как таковых, то в Гражданском кодексе РФ говорится, что если контрактом предусмотрена твердая цена, то она не подлежит пересмотру, в какую бы сумму фактически не обошлось строительство. При соблюдении сроков и качества подрядчик может сработать более эффективно, увеличив свою прибыль, а может и уйти в убыток. А Гражданский кодекс – по сути, основной закон, регламентирующий взаимоотношения между организациями.

О здравом смысле

И последний вопрос. Евгений Александрович, расскажите, что является главным доказательством следствия в этом деле, по-вашему, мнению? Фотографии, на которых видно, что на месте временной дороги растет трава…

- Вопрос в том, когда сделан фотоснимок. Если после завершения работ – то что еще там можно увидеть? Наша задача – построить постоянный мост, после чего временные объекты демонтируются. Более того, по закону подрядчик обязан провести рекультивацию территории, все выровнять, завезти растительный грунт… Конечно, в итоге там будет не временная дорога, а трава! В качестве аналогии приведу пример: если вы заказали строительство дома, то в итоге получаете дом – уже без строительных лесов, без временного ограждения строительной площадки, без остатков стройматериалов и т.д. Ведь предметом контракта является строительство дома, а не лесов, которые вообще принадлежат строителю и могут использоваться им многократно! То же самое касается и строительства дорог и мостов. Наш объект – это мост, который построен и служит уже 5 лет, а не временная дорога и переправа. Но, видимо, следователей не интересуют нормативные акты и методики, которые применяются в строительстве… Я вот только не понимаю, почему во всем виноват строитель? Выходит, могут ошибаться организатор торгов, заказчик работ, проектировщик, государственная экспертиза … А ответственность грозит нам - тем, кто полностью выполнил условия контракта и построил качественных объект.