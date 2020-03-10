2020-03-10T16:14:24+03:00
Иваново

Ивановца будут судить за его оригинальное хобби

Мужчина собирал огнестрельное оружие
Полина Вачнадзе
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Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. ФОТО: УМВД России по Ивановской областиПодозреваемый находится под подпиской о невыезде. ФОТО: УМВД России по Ивановской области
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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Иванова. Мужчина имел довольно необычное и уголовно наказуемое хобби: он собирал оружие.

Запасные части для оружия и комплектующие к нему ивановец заказывал по сети Интернет. Он искал и покупал детали от вышедшего из строя оружия, а потом у себя дома собирал действующее. ВО время обыска по мету жительства сотрудники полиции и Управления ФСБ обнаружили и изъяли несколько пистолетов и револьверов, винтовку и боеприпасы.

Как выяснилось во время допроса, страсть к оружию мужчина питал с самого детства. Полицейским он сообщил, что у него такое хобби. А тем временем, мужчина ранее уже был судим, причем за убийство.

- По факту незаконного хранения и изготовления оружия органами дознания полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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