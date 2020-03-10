В развитие цифровой инфраструктуры Ярославской области МТС вложит 600 млн рублей

Инвестиционный проект рассчитан на 2020 год и включает в себя расширение 4G-покрытия в регионе, обеспечение Интернетом дорог, социальных объектов, строительство фиксированной сети домашнего Интернета и телевидения. Директор МТС в Ярославле Алексей Сальва рассказал нам и о возможностях, которые цифровизация дает в других сферах – от туризма и ЖКХ до сельского хозяйства.

Зоны доступа

Более половины средств МТС будет вкладывать в строительство 4G-покрытия в городах и других населенных пунктах региона, вдоль трассы М-8 и железной дороги Москва-Ярославль, в оснащение скоростным Интернетом школ, пожарных частей, фельдшерско- акушерских пунктов, подразделений полиции, различных социальных объектов. МТС рассчитывает, что сплошное покрытие вдоль основных транспортных артерий позволит получить доступ к скоростному Интернету тем, кто движется по автотрассе, пассажирам поездов, а также жителям близлежащих населенных пунктов Ярославской области.

Проект, в частности, охватывает Переславский район (деревни Василисино, Внуково, Милославка, Кулаково и др.), Ростовского (села Львы, Богослов, Белогостицы, поселок Хмельники, деревни Деболовское, Дертники и др.), Гаврилов-Ямского (деревни Голузиново, Феденино, поселок Коромыслово) и Ярославского района (деревни Белкино, Прохоровское, Просковьино, Феденино, станция 295 км Карабихского сельского поселения).

Что касается социальных объектов, то в этом году МТС построит инфраструктуру связи для 165 учреждений в Ярославском, Борисоглебском, Гаврилов-Ямском, Даниловском, Любимском, Первомайском, Ростовском, Тутаевском и других районах области. Ранее доступ к фиксированному Интернету по этому проекту уже получили 1344 социальных учреждения в 70 населенных пунктах.

Завершив первый этап цифровизации в госучреждениях

Перспективы цифровизации

С точки зрения внедрения новых технологий Ярославль – «середнячок». Есть города, где цифровизация ведется гораздо активнее. Но ряд проектов продвигается и у нас. Что мешает более активному движению? Бизнес готов вкладывать в оборудование, но существующие нормативные акты зачастую оборачиваются излишними затратами, если вопросы касаются государственной или муниципальной собственности. Ожидается, что эти проблемы будут решены, а цифровизация станет одной из задач, которую перед чиновниками ставит государство. В частности, Минстрой России в рамках проекта «Умный город» разработал индексе IQ городов (между прочим, 18-е место из 93 в нем занял Рыбинск, работу с администрацией которого в МТС считают интересной и перспективной).

- Завершив первый этап цифровизации в госучреждениях, особенно тех, что находятся в отдалении от городов, мы увидели, насколько людям важно иметь привычные услуги. Многие рабочие процессы автоматизированы, современное обучение невозможно себе представить без взаимодействия с Интернетом. Школьники и педагоги теперь могут свободно пользоваться электронными методическими и учебными материалами, организовывать дистанционное обучение и проектную онлайн-работу, медучреждения могут организовать систему электронных карт, онлайн-запись на прием к врачам. Мы готовы инвестировать средства в развитие региона, чтобы улучшить качество жизни людей и дать им больше возможностей следить за здоровьем, обучаться, общаться, решать важные жизненные вопросы. Мы готовы к сотрудничеству с администрацией области в любых проектах, которые позволят сделать Ярославль привлекательным и удобным для жителей, туристов и бизнеса, - говорит директор МТС в Ярославле Алексей Сальва.

О коровах и туристах

Возможности, которые современные технологии дают своим пользователям, МТС продемонстрировала нам на двух примерах.

Первый – это небольшие датчики для коров. Животные попросту глотают их. После этого датчик остается в желудке коровы на всю ее жизнь. Он выдает информацию о здоровье животного; соблюдении условий содержания; времени, когда корова «придет в охоту»; приближении отела… Все это позволяет избавиться от применения гормональных препаратов, которыми коров «подхлестывают» к осеменению, повысить качество молока и значительно увеличить период, когда животное можно доить. А еще – четко контролировать работу обслуживающего персонала по уходу за каждой коровой. Алексей Сальва говорит, что при правильном подходе и использовании такой информации такое новшество окупается в течение года.

Цифровизация позволяет принимать решения, опираясь на объективную и актуальную информацию

Второй – подсчет числа туристов, посещающих Ярославль. Статистики, аналитики и чиновники пытаются оценивать ситуацию, исходя из данных гостиниц и турагентств, речных вокзалов и т.д. Но как быть с туристами, которые приезжают сами по себе, на собственном транспорте, не прибегая к услугам турфирм и снимая жилье у частников, селясь у знакомых?

У оператора связи есть своя технология. Практически у каждого человека сейчас есть мобильный телефон. Их владельцев просто видно на специальной карте. Эти данные можно сравнить с численностью горожан, сопоставить показатели времени «туристического сезона» и других месяцев. Картина получается гораздо более объективная!

Кстати, ту же технологию можно применять, чтобы оценить то, как передвигаются в течение дня потоки самих горожан (например, на работу и с работы). Это позволит понимать, какие дороги нужно чистить или ремонтировать в приоритетном порядке, как работает общественный транспорт, как лучше спланировать вывоз мусора и т.д.

- Цифровизация позволяет принимать эффективные решения, опираясь на объективную и актуальную информацию. И очевидно, что за этим – будущее! – подытоживает директор МТС в Ярославле Алексей Сальва.