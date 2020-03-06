Ярославские следователи не шьют дела белыми нитками

Женщина – создание тонкое, нежное и в то же время сильное. Неудивительно, что представительницы прекрасного пола наравне с мужчинами стоят на страже закона. В преддверии 8 Марта мы встретились со старшим следователем Северного линейного управления МВД России на транспорте Ксенией Глазуновой и узнали, какие качества помогают раскрывать даже самые сложные преступления.

- Ксения, почему вы решили стать следователем?

- Во время учебы плохо представляла себе работу следователя. Преддипломную практику проходила в сельском РОВД, удивилась, увидев в отделе молодых девушек, до этого следователей представляла по-другому. На практике понравилось, но думала, что я не смогу работать. Никто из семьи или друзей не связан с органами, не видела перед собой примера, на кого можно было бы равняться. После учебы устроилась в магазин одежды. Не понравилось. Знакомые предложили: «Давай в следствие в транспортную». Тогда не знала, что это такое, думала, ГАИ. Объяснили, согласилась.

- Вы пришли на работу 6 апреля – в день следствия. Совпадение или специально выбирали эту дату?

- Тогда я этого даже не знала. Пришла, все бегают, накрашенные, с кудрями. Думаю: что такое? От наставника узнала, что это был за день.

- Впоследствии не думали, что такое совпадение было неслучайным?

- Да, думаю, это была судьба.

- А верят ли следователи в знаки или совпадения?

- В некоторые приметы верят точно. Не делаю глобальную уборку в кабинете, пока прокурор не подпишет дело. А еще мы не сшиваем дела белыми нитками.

- Сложно ли женщине быть следователем? Помогает это или, наоборот, мешает?

- Женщина тонко чувствует, и ее интуиция помогает в работе. В частности в общении с подозреваемыми. Разговариваешь с ними, нащупываешь определенные точки и понимаешь, кого нужно просто выслушать, кому дать совет, а кому-то стать как мама. Самое смешное, очень многие мне до сих пор звонят и спрашивают: «Ксения Андреевна, вот у меня тут такая ситуация, как быть?»

- Какие еще качества, кроме развитой интуиции, помогают в работе?

- Человечность, умение наладить контакт с коллегами. Надо доверять им, ценить общение и соприкасаться не только на работе. Нужна усидчивость. И в этом плане женщинам легче, чем мужчинам. И упорство в определенной степени.

- А преступники пытаются пользоваться тем, что вы женщина?

- Пытаются. Причем женщины. «Вы же тоже мать, должны меня понять». С женщинами работать тяжело. Я лучше допрошу 10 рецидивистов, к ним проще найти подход.

- Расскажите про особенно сложные дела из вашей практики.

- Было одно сложное дело на предмет доказывания. Трое работников одной частной торговой компании изготовили дубликат ключа от склада, договорились с охраной и на нанятой машине под видом загрузки вывозили товар. Было сложно понять, где они взяли ключ, которого у них не должно было быть; кто какую роль выполнял, кто о чем и с кем договаривался. У них нашли записную книжку, где было указано, кому и что вывозили. Собирали воедино все сведения, всех свидетелей, сопоставляли, кто с кем созванивался, кто где в определенный момент находился. Нужно было доказать каждый эпизодик. На это дело тогда ушло семь месяцев.

А есть дела сложные в плане общения с преступником. Был у нас товарищ, который снимал медь с дороги. Сколько крови он мне выпил! Ему приносишь повестку, он ее скомкает и бросит тебе в лицо, скажет, что не придет. Даешь ему ознакомиться с протоколом, а он не подписывает и отвечает, что ничего из этого не говорил. На проверке показаний мог убежать в лес погулять. В результате ему дали 6 лет. Сейчас он звонит мне, поздравляет со всеми праздниками.

- Мне кажется, вы могли бы работать с трудными детьми, наставлять их, направлять. Не возникало такого желания?

- Меня звали старшим инспектором в отдел по работе с несовершеннолетними в Ярославский район. Но к теме детей и животных отношусь очень трепетно. Таскала бы всех домой. Я и так забрала «списанную» служебную собаку, известную в городе Царицу Злату из Ярославского княжества – это ее полное имя. Она работала в нашем управлении по поиску взрывчатки и оружия. Когда в 2013 году я вышла из декрета, сказала Злате: «Выйдешь на пенсию, заберу тебя». Так и получилось.

- Очевидно, что многие рабочие моменты вы пропускаете через себя. Не боитесь эмоционального выгорания?

- Нет, если не будешь какую-то часть пропускать через себя, очерствеешь. А черстветь нельзя, холодного рассудка недостаточно. Если на этом месте будет сидеть кукла, то ничего не получится.

- Вы уже майор, в 2019-м стали лучшим следователем года. Какая у вас мечта?

- Я бы хотела завести еще одну собаку и пообщаться с французским киноактером Венсаном Касселем.