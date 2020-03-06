2020-03-06T17:04:18+03:00
Кострома

На мужчину, похитившего 8- летнюю девочку под Костромой, заведено уголовное дело

Жителю города Нея вменяют статью «Похищение несовершеннолетнего»
Полина ЗАЙЦЕВА
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В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства похищения ребенка.В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства похищения ребенка.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Следственный комитет Костромской области возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего жителя города Нея, который обвиняется в похищении 8-летней Тани Глязеревой. Следователи нашли ребенка в доме обвиняемого, мужчина был задержан.

- Следователи и криминалисты регионального СК проводят необходимые следственные действия с участием подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по костромской области. - В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства похищения ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, 8-летняя девочка пропала вечером 4 марта. Ребенка искали всем городом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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