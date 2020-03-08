Председатель ярославской областной думы поздравил всех женщин с 8 марта
Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - с Международным женским днём 8 Марта!
Этот день наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по работе, ко всем близким нашему сердцу женщинам.
Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, тепла и гармонии. Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый наш день светлым и счастливым!
От всей души желаю вам любви, нежности и отличного настроения.Пусть красота природы вас вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
С уважением, Председатель Ярославской областной Думы А.Д. Константинов
ИСТОЧНИК KP.RU