2020-03-08T10:03:43+03:00
Общество

Председатель ярославской областной думы поздравил всех женщин с 8 марта

Алексей Константинов сказал добрые слова в адрес ярославских женщин
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Начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. ФОТО: ярославская областная думаНачало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни. ФОТО: ярославская областная дума
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Дорогие женщины!

Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником - с Международным женским днём 8 Марта!

Этот день наполнен подарками и цветами, самыми добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам по работе, ко всем близким нашему сердцу женщинам.

Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, тепла и гармонии. Спасибо вам за улыбки, неиссякаемую доброту, сердечность, умение сделать каждый наш день светлым и счастливым!

От всей души желаю вам любви, нежности и отличного настроения.Пусть красота природы вас вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!

С уважением, Председатель Ярославской областной Думы А.Д. Константинов

ИСТОЧНИК KP.RU

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