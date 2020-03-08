2020-03-08T09:03:41+03:00
Общество

Поздравление губернатора Ярославской области с 8 Марта

Дмитрий Миронов пожелал всем дамам мира, добра и уюта
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Этот первый весенний праздник для всех нас - символ наступающей весны и обновления природыЭтот первый весенний праздник для всех нас - символ наступающей весны и обновления природыФото: Правительство Ярославской области
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Дорогие женщины!

Поздравляю вас с Международным женским днем 8 Марта!

Этот первый весенний праздник для всех нас - символ наступающей весны и обновления природы, торжества любви и женственности.

Мы отмечаем его с особенной теплотой и чувством особого уважения к нашим мамам и бабушкам, дочерям и сестрам, подругам и коллегам. Ваши профессиональные успехи и общественная активность, душевная сила и мудрость, жизненный оптимизм и обаяние способны по-настоящему удивлять и восхищать.

Вы вдохновляете на труд и творчество нас, мужчин. Вы – неиссякаемый источник заботы и милосердия для детей и людей старшего поколения.

Пусть в ваших семьях всегда будет мир, добро и уют! Пусть сбываются самые заветные мечты, а в делах всегда сопутствует успех! Здоровья вам, счастья и праздничного настроения!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

ИСТОЧНИК KP.RU

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