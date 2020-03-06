2020-03-06T11:54:02+03:00
Иваново

В Ивановской области открылась «горячая линия» по коронавирусу

Специалисты ответят на вопросы и зарегистрируют граждан, которые вернулись из опасной зоны
Полина Вачнадзе
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При появлении признаков простуды или гриппа, нужно остаться дома и обратиться в медицинскую организациюПри появлении признаков простуды или гриппа, нужно остаться дома и обратиться в медицинскую организациюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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С 4 марта в Ивановской области начали работать телефоны «горячей линии» по вопросам противодействия завозу и распространению коронавирусной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области: 8(4932)327-329, режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00,

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»: 8(4932)23-08-85, режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00,

- Консультативный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»: 8(4932)23-86-50, режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00.

Все жители Ивановской области, которые вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, могут передать сведения об этом в данные ведомства. Кроме того, региональный Роспотребнадзор напоминает, что при появлении признаков простуды или гриппа, нужно остаться дома и обратиться в медицинскую организацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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