В Ивановской области открылась «горячая линия» по коронавирусу

С 4 марта в Ивановской области начали работать телефоны «горячей линии» по вопросам противодействия завозу и распространению коронавирусной инфекции.

Управление Роспотребнадзора по Ивановской области: 8(4932)327-329, режим работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00,

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»: 8(4932)23-08-85, режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00,

- Консультативный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области»: 8(4932)23-86-50, режим работы: понедельник-пятница с 09:00 до 17:00.

Все жители Ивановской области, которые вернулись с территорий, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, могут передать сведения об этом в данные ведомства. Кроме того, региональный Роспотребнадзор напоминает, что при появлении признаков простуды или гриппа, нужно остаться дома и обратиться в медицинскую организацию.