2020-03-05T16:46:29+03:00
Иваново

В селе Ивановской области скоро откроется современный детский сад-ясли

Он рассчитан на 50 детей в возрасте до 3 лет
Полина Вачнадзе
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В сад будут ходить 50 малышей ФОТО: правительство Ивановской областиВ сад будут ходить 50 малышей ФОТО: правительство Ивановской области
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Новый детский сад-ясли скоро откроют в селе Ухтохма Лежневского района. Сюда будут ходить 50 малышей в возрасте до 3 лет.

В настоящее время строительство уже завершено, объект проходит лицензирование. Уже закуплен инвентарь, установлено технологическое оборудование, обустраиваются помещения, сообщает сайт правительства Ивановской области. Осталось благоустроитель прилегающую территорию, посадить там деревья, заасфальтировать дорожки, сделать хороший подъезд к садику. Строительство дороги планируют завершить к осени этого года.

В новом детском садике малышне должно быть хорошо: здесь три группы с игровыми, спальнями и раздевалками, есть буфетная для подготовки готовых блюд к раздаче, оборудована комната матери и ребенка. Есть универсальный зал, где будут проходить музыкальные занятия и занятия физкультурой.

На данный момент уже поступило 25 заявлений о приеме в детский сад. Ввод его в эксплуатацию позволит сократить очередь в детсады в районе среди детей по 3 лет в Ухтохме и ближайших населенных пунктах.

Стоимость строительства – 65,4 миллиона рублей, из них 46,7 миллиона – средства федерального бюджета, 17,7 – бюджета области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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