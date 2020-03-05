Губернатор Ярославской области о льготных лекарствах, Карабулинской развязке и многом другом

Сегодня, 5 марта, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов встретился с главными редакторами СМИ. На встрече обсудили много животрепещущих тем, в том числе – строительство волейбольного центра и Карабулинской развязки, ситуацию с выдачей льготных препаратов, реконструкцию аэропорта «Туношна», запуск поезда «Ласточка» и многое другое. Вот что ответил глава Ярославского региона на вопросы журналистов.

О льготных лекарствах и очередях к узким специалистам

Еженедельно департамент здравоохранения проводит мониторинг ситуации, связанной со сроками ожидания приема врача. Существуют нормативы записи и получения консультации и помощи у узких специалистов.

Внедрение электронных сервисов – целый комплекс мероприятий, который необходимо исполнить. Многие уже знакомы с проектом «Бережливая поликлиника», который активно внедряется в Ярославле и области. Мы схему отработали, что позволило улучшить качество медицинского обслуживания, уменьшить то время, что пациенты проводят в очередях и помогает им быстрее получить консультацию узконаправленного специалиста.

Что касается обеспечения льготных категорий граждан льготными лекарствами, то была ситуация, когда пришлось лично подключаться к ее решению. Не делаем из этого тайны: были временные сложности с обеспечением льготников препаратами. Объявленные закупочные процедуры признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок участников. В этот период обеспечение шло за счет запасов, которые имелись в аптеках.

Сейчас стараемся заключать новые госконтракты заблаговременно, у нас есть плановые показатели по закупкам и также в определенные сроки проводится отгрузка препаратов в аптечные сети.

Аэропорт «Туношна»

С 2021 по 2023 годы планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянок, систем дренажа и водоотведения, строительство очистных сооружений, замена светосигнального оборудования.

Сейчас ведутся переговоры об открытии новых направлений. С июня начнет работать программа рейсов «Аэрофлота», станут доступны боле 140 трансферных направлений из Ярославля. Рейсы с пересадкой в аэропорту «Шереметьево» будут выполняться 5 раз в неделю.

Поезд «Ласточка»

Из Ярославля в Москву и обратно, возможно, начнет ходить скоростной поезд «Ласточка». Правительство регионе еще в октябре прошлого года обратилось к ОАО «РЖД» с просьбой запустить этот поезд между городами. Как нам сообщили, сейчас Северная железная дорога ведет подготовку по организации сообщения с использованием «Ласточки».

Состав будет пущен как дополнительный, без отмены уже существующих рейсов. Сейчас продумывается его расписание.

Карабулинская развязка

Проект строительства Карабулинской развязки обсуждается уже не одно десятилетие, но самостоятельно региону эту стройку не потянуть. И вот сейчас есть вероятность, что нас поддержит федеральный центр.

В настоящее время прорабатываются возможные источники финансирования. Недавно этот вопрос обсуждался с представителем правления Газпромбанка, который рассматривает вероятность участия в проекте.

Волейбольный центр

В этом месяце мы выходим на строительную площадку, так как появился инвестор. Большая часть стоимости центра будет оплачена из внебюджетных источников, например, компания «Сафмар» готова предоставить две трети от всей суммы проекта.

Волейбольный центр станет универсальной площадкой, где будут проходить соревнования по волейболу, мини-футболу, баскетболу, гимнастике, борьбе, боксу, а также форумы, конференции и концерты.

Проект планируется сдать в 2022 году. Название еще не придумано – выбрать его предстоит ярославцам путем голосования.

Строительство ЦБК

Строительство целлюлозно-бумажного завода около Череповца почти на берегу Рыбинского водохранилища вызывает дискуссию. Люди опасаются, что стройка может негативно отразиться на качестве воды в водохранилище и в Волге.

Я не раз говорил о своем несогласии с этим проектом, эту позицию правительство области последовательно отстаивает на всех уровнях. Кроме того, строительство ЦБК противоречит замыслу проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Перенос троллейбусного депо

Если это коррупционный скандал, то будем разбираться. Правоохранительные органы, прокуратура. В чем коррупционная составляющая? Или это вопрос тех, кто против, чтобы развивалось строительство, было что-то новое. Или это действия конкурентов? Здесь надо разбираться. Я поддерживаю то, что город должен развиваться, должны появляться новые

Объекты инфраструктуры и этого не надо бояться. Если видите коррупционную составляющую, давайте будем разбираться. Я никого не собираюсь прикрывать.