В Костромской области пропавшую 8-летнюю девочку нашли дома у взрослого мужчины

8-летнюю пропавшую Таню Глязерову нашли в доме у местного 37-летнего жителя.

– Следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых школьница была похищена.

Таня пропала 4 марта в городе Нея. Она шла домой по Дорожной улице. Ребенка сутки искали жители, волонтеры поисково-спасательных отрядов и сотрудники правоохранительных органов.