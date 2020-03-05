В Костромской области пропавшую 8-летнюю девочку нашли дома у взрослого мужчины
Следователи выясняют обстоятельства похищения ребенка
Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожаетФото: СУ СКР по Костромской области
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8-летнюю пропавшую Таню Глязерову нашли в доме у местного 37-летнего жителя.
– Следователи и криминалисты СК обнаружили девочку живой, она передана медикам, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Правоохранители выясняют обстоятельства, при которых школьница была похищена.
Таня пропала 4 марта в городе Нея. Она шла домой по Дорожной улице. Ребенка сутки искали жители, волонтеры поисково-спасательных отрядов и сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU