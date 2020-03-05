2020-03-05T14:29:11+03:00
Кострома

Костромские следователи возбудили дело об убийстве 8-летней девочки, которая пропала в городе Нея

Таня шла по Дорожной улице в сторону дома
Екатерина РЯБЦЕВА
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Таня была одета в красную куртку с капюшоном, серые штаны и черные сапожки с белыми полоскамиТаня была одета в красную куртку с капюшоном, серые штаны и черные сапожки с белыми полоскамиФото: СУ СКР по Костромской области
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Целые сутки город Нея не спит. Жители, волонтеры поисково-спасательных отрядов и сотрудники правоохранительных органов ищут 8-летнюю Таню.

Вечером, 4 марта, она отправилась домой по Дорожной улице, но так и не дошла. Таня Глязерева была одета в красную куртку с капюшоном, серые штаны и черные сапожки с белыми полосками. На голове – сиреневая шапочка. С собой у школьницы был ярко-красный тканевый рюкзак.

Следователи Костромской области возбудили дело об убийстве. Они осматривают место происшествия, допрашивают родственников, свидетелей и знакомых девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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