2020-03-04T14:55:03+03:00
Иваново

В Ивановской области мужчина убил случайного знакомого из-за старых обид

Когда-то тот не дал ему прикурить
Полина Вачнадзе
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22-лений мужчина ударил потерпевшего не менее 19 раз руками и ногами по голове и телу22-лений мужчина ударил потерпевшего не менее 19 раз руками и ногами по голове и телуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Фурманове Ивановской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. Мужчина избил случайного знакомого, а тот от полученных травм умер.

Конфликт между мужчинами произошел еще в марте 2019 года. Пьяный обвиняемый подошел к незнакомому человеку и попросил у него прикурить. Тот отказал и получил за это кулаком в лицо. Потерпевший написал заявление в полицию, обидчика привлекли к административной ответственности.

И на этом, казалось бы, все, но нет. Город небольшой и через несколько месяцев мужчины случайно встретились.

- Обвиняемый начал оскорблять потерпевшего и предъявлять ему претензии за обращение в полицию по поводу прошлого конфликта. Началась ссора, в ходе которой 22-лений мужчина ударил потерпевшего не менее 19 раз руками и ногами по голове и телу, - сообщает пресс-служба СКР по Ивановской области.

С черепно-мозговой травмой он был доставлен в больницу и через два дня умер. Потерпевшему было 38 лет.

Обвинительное заключение направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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