2020-03-03T17:03:46+03:00
Иваново

В Ивановской области закрыли игровой клуб, который прикидывался благотворительным фондом

В сутки доход организации составлял около 150 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
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Во время «облавы» в клубе находилось несколько игроков и оператор зала. ФОТО: УМВД России по Ивановской областиВо время «облавы» в клубе находилось несколько игроков и оператор зала. ФОТО: УМВД России по Ивановской области
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В Ивановской области прикрыли игровой клуб. В операции участвовали сотрудники УФСБ региона и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Во время «облавы» в клубе находилось несколько игроков и оператор зала. 21-летнюю девушку задержали с поличным в момент организации игрового процесса. Чуть позже взяли еще двух фигурантов дела – 31-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Ивановец помещен в изолятор временного содержания. В подпольном клубе изъяли 21 игровой автомат.

- Все организаторы незаконной игры тщательно конспирировали работу клуба: деньги вносились под видом пожертвований в рамках якобы организованного благотворительного фонда. А на самом деле являлись игровыми ставками. По оперативной информации, доход от деятельности клуба составлял около 150 тысяч рублей в день, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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