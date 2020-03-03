В Ивановской области закрыли игровой клуб, который прикидывался благотворительным фондом

В Ивановской области прикрыли игровой клуб. В операции участвовали сотрудники УФСБ региона и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции.

Во время «облавы» в клубе находилось несколько игроков и оператор зала. 21-летнюю девушку задержали с поличным в момент организации игрового процесса. Чуть позже взяли еще двух фигурантов дела – 31-летнего мужчину и 23-летнюю девушку. Ивановец помещен в изолятор временного содержания. В подпольном клубе изъяли 21 игровой автомат.

- Все организаторы незаконной игры тщательно конспирировали работу клуба: деньги вносились под видом пожертвований в рамках якобы организованного благотворительного фонда. А на самом деле являлись игровыми ставками. По оперативной информации, доход от деятельности клуба составлял около 150 тысяч рублей в день, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ивановской области.

Возбуждено уголовное дело.