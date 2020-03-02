2020-03-02T17:51:47+03:00
Иваново

Ивановские следователи возбудили дело по статье «Убийство малолетнего» из-за исчезновения 13-летнего подростка

Влас Алексеев пропал 23 февраля
Полина Вачнадзе
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Влас Алексеев пропал 23 февраля. ФОТО: СКР по Ивановской областиВлас Алексеев пропал 23 февраля. ФОТО: СКР по Ивановской области
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13-летний Влас Алексеев ушел из дома на улице 3-й Санаторной в Иваново 23 февраля. С тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно. Как сообщает СКР по Ивановской области, последний раз подростка видели в магазине на улице М.Жаворонкова.

28 февраля, через пять дней после пропажи ребенка, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Помимо правоохранительных органов, родных и близких Власа, к поискам подключился ПСО «Лиза Алерт».

Влас Алексеев был одет в куртку и спортивнеы трико черного цвета, серый свитер с оленями, черные кроссовки на красной подошве.

На вид подростку 16 лет, рост 175 сантиметров, волосы светлые, кудрявые.

Всех, кто знает, где находится Влас, просят сообщить в дежурную часть МВД России по Советскому району Иваново по телефонам 8(4932)31-17-86, 32-42-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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