Ивановские следователи возбудили дело по статье «Убийство малолетнего» из-за исчезновения 13-летнего подростка

13-летний Влас Алексеев ушел из дома на улице 3-й Санаторной в Иваново 23 февраля. С тех пор о местонахождении мальчика ничего не известно. Как сообщает СКР по Ивановской области, последний раз подростка видели в магазине на улице М.Жаворонкова.

28 февраля, через пять дней после пропажи ребенка, следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Помимо правоохранительных органов, родных и близких Власа, к поискам подключился ПСО «Лиза Алерт».

Влас Алексеев был одет в куртку и спортивнеы трико черного цвета, серый свитер с оленями, черные кроссовки на красной подошве.

На вид подростку 16 лет, рост 175 сантиметров, волосы светлые, кудрявые.

Всех, кто знает, где находится Влас, просят сообщить в дежурную часть МВД России по Советскому району Иваново по телефонам 8(4932)31-17-86, 32-42-04.