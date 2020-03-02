Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Стоит ли оформлять для своих сотрудников зарплатные карты малому бизнесу? Почему?

- Зарплатные карты однозначно стоит оформлять, вне зависимости от вида бизнеса. Во-первых, это удобство в расчетах и удобство при снятии наличных денежных средств, так как по нашим картам отсутствует привязка к банкоматной сети, и снимать денежные средства можно абсолютно бесплатно в любом банкомате мира. Во-вторых, это льготные ставки по продуктам банка, которые предлагаются исключительно для зарплатных клиентов банка. В-третьих, это интересные программы Cash-Back, которые позволяют получать дополнительный доход от совершаемых операций.

- Инвестиции в процессе страхования жизни: что интересного можете предложить клиенту?

- Сегодня стали актуальны и популярны программы комплексного размещения денежных средств в банке – вклад + инвестиционные программы. Для того, чтобы получать потенциально больший доход за счет инвестиций, не требуется особых знаний и навыков инвестора. Управление капиталом происходит на стороне страховой компании группы «Открытие» – Росгосстрах жизнь. Инвестиционная политика компании основывается на консервативном подходе, предполагает высокое кредитное качество портфеля и минимизацию принимаемых инвестиционных рисков. Компания четко соблюдает необходимые нормативы в соответствии с указаниями Министерства финансов и размещает средства согласно указаниям Центрального Банка России. Так же предусмотрена гарантия возврата 100% вложенных денежных средств и отсутствует ограничение – 1 400 000 рублей, так что все деньги будут возвращены – сколько бы вы их не вложили. На сегодняшний день мы предлагаем 2 программы – инвестиционное страхование жизни и накопительное страхование жизни, сроком от 3-5 лет, доходность по программам составляет до 15% ежегодно, что в 3 раза превышает доходность по классическим депозитам. Выплата дохода в зависимости от программы возможна в конце срока, ежегодно либо ежеквартально. Стратегии по размещению разнообразны. Помимо дохода вы получаете юридическую, страховую финансовую защиту и налоговые льготы (возможность получения налогового вычета в размере 13% от суммы взноса, но не более 15600 руб. в год). В рамках юридической защиты программа оформляется в виде полиса. Ваш капитал является страховым взносом, поэтому данные средства не будут включены в перечень совместного имущества, не подлежат разделу, например, при разводе, так же средства не могут быть конфискованы/арестованы, а наследование денежных средств происходит в течение 15 рабочих дней, а не через 6 месяцев. Страховая финансовая защита обеспечит получение наследниками страховки в размере до 200% внесенных взносов плюс инвестиционный доход в случае непредвиденных ситуаций. Выплаты по страховым рискам не облагаются НДФЛ. Так что и клиент и его близкие под защитой. При оформлении комплексного размещения денежных средств на вклад и в инвестиции клиенты Банка Открытие получают надбавку к ставке по вкладу до 2%, возможность получения повышенной доходности от инвестиций до 15% ежегодно, по окончанию срока инвестиционной программы гарантирован возврат всех внесенных денежных средств + инвестиционный доход.

- Куда вы посоветуете инвестировать деньги, какие инструменты лучше выбирать?

- При сохранении и накоплении капитала есть одно обязательное правило – разнообразие инструментов. Сбережение накоплений на банковских депозитах остаётся вполне актуальным. Другое дело, что необходимо учитывать текущие траты, возможные траты ближайшего времени и форс-мажорные обстоятельства. Соответственно, на текущем счете достаточно иметь сумму месячных расходов, на коротких депозитах покрытие расходов на 2-3 месяца, а остальные средства на депозитах с более длительным сроком. Политика ЦБ РФ остаётся достаточно консервативной, и пока нет признаков того, что ставка в РФ будет ниже инфляции. Соответственно, данный банковский инструмент сохранит свою актуальность в обозримом будущем. Кроме того, необходимо раскладывать сумму накоплений в различные валюты.

В любом случае фондовый рынок всегда предоставляет возможности, но для более эффективной работы необходимо некоторое обучение, сопровождение специалистами и наработка собственного опыта.

К сожалению, инвестиции в драгоценные металлы не являются удобными и прибыльными. Фактически, для обычных инвесторов остаются доступными обезличенные металлические счета. Но они могут принести прибыль лишь при существенном росте цен на драгоценные металлы и дружественном курсе рубля. Более простым способом инвестиций в металлы будет покупка акций компаний, которые их добывают.

Какие бы способы ни были выбраны для накопления или приумножения капитала, необходимо помнить о правиле разнообразия инструментов, пассивной защиты накоплений через гарантированную доходность (депозиты, облигации, дивиденды), а также балансировку валютных рисков, то есть вложения должны быть разнообразны как по инструментам, так и по валютам. Тогда никакие кризисы не станут катастрофой.

- Каков Ваш прогноз развития рынка ипотеки?

- В последних нескольких лет ипотека демонстрировала рекордный рост и была самым быстрорастущим направлением в банковской рознице. В 2019 году динамика ослабилась, при этом спрос не ослабевает, ведь потребность в собственном жилье является одной из базовых для человека.

- Какие кредитные программы наиболее востребованы сейчас в банке? Можно ли сказать, что кредитные карты становятся основным видом потребительского кредитования?

- Наиболее востребованными продуктами в банке является: кредит наличными, рефинансирование, кредитная карта 120 дней. В рамках ипотечного кредитования большую долю занимаю кредиты, выданные на приобретение готового жилья на вторичном рынке.

Несмотря на бурный рост безналичных оборотов по картам, наличные все еще остаются самым популярным способом оплаты покупок в России. Так и кредит наличными пока является более привычным для потребителя банковским продуктом. Несмотря на общие черты между кредитными картами и кредитами, кредиты, как правило, используются для финансирования более крупных покупок и погашаются дольше, чем оборачивается задолженность по кредитным картам. В ноябре мы обновили программу потребительского кредитования и снизил ставку по кредитам наличными до 8,5%. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков. Ставка действует в течение первого года кредитования для заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства.