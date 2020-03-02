В Переславле первоклассники отметили Масленицу и получили острый гастроэнтерит

В пятницу, 28 февраля, переславские школьники поехали в один из туристических комплексов. Там они отмечали Масленицу, развлекались и, конечно же, лакомились блинчиками. О том, что произошло после, рассказала мама одного из учеников.

– Почти двадцать детей были вынуждены обратиться к врачу с поносом, рвотой и повышением температуры, – жалуется женщина. – За это мы заплатили 500 рублей.

Родители не на шутку испугались и решили сообщить о случившемся в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В пресс-службе департамента здравоохранения и формации по Ярославской области подтвердили информацию и отметили, что заболевшие дети – ученики младшего класса Переславской средней школы. У них диагностирован острый гастроэнтерит.

Основной причиной этого заболевания являются вирусы, реже – бактерии, простейшие или гельминты. Заразиться ротавирусом можно через еду, воду, полотенца, игрушки, посуду или другими способами. Пик инфицирования приходится на холодные месяцы – с октября по апрель. Симптомы начинают проявляться через один-три дня и сохраняются от одного-двух дней до десяти суток.