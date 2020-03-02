2020-03-02T16:38:47+03:00
Общество

В Переславле первоклассники отметили Масленицу и получили острый гастроэнтерит

Родители школьников решили обратиться в Роспотребнадзор и прокуратуру
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
За развлечение в туристическом комплексе родители заплатили 500 рублейЗа развлечение в туристическом комплексе родители заплатили 500 рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В пятницу, 28 февраля, переславские школьники поехали в один из туристических комплексов. Там они отмечали Масленицу, развлекались и, конечно же, лакомились блинчиками. О том, что произошло после, рассказала мама одного из учеников.

– Почти двадцать детей были вынуждены обратиться к врачу с поносом, рвотой и повышением температуры, – жалуется женщина. – За это мы заплатили 500 рублей.

Родители не на шутку испугались и решили сообщить о случившемся в Роспотребнадзор и прокуратуру.

В пресс-службе департамента здравоохранения и формации по Ярославской области подтвердили информацию и отметили, что заболевшие дети – ученики младшего класса Переславской средней школы. У них диагностирован острый гастроэнтерит.

Основной причиной этого заболевания являются вирусы, реже – бактерии, простейшие или гельминты. Заразиться ротавирусом можно через еду, воду, полотенца, игрушки, посуду или другими способами. Пик инфицирования приходится на холодные месяцы – с октября по апрель. Симптомы начинают проявляться через один-три дня и сохраняются от одного-двух дней до десяти суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Собянин рассказал о числе госпитализированных москвичей после контакта с заболевшим коронавирусом
В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание, предприняты меры по нераспространению инфекции
Новости 24
В Ярославле в этом году приведут в порядок 22 двора
Ярославец польстился на чужой планшет и украл его
В Рыбинске задержали наркодилера, который нес 111 граммов амфетамина
Ярославец, не желая отдавать машину жены за долги, разбил автомобиль
На проспекте Авиаторов в Ярославле активисты поставили памятники ямам
Вьетнамские бизнесмены заключили с ярославцами контракт на поставку ультрафиолетовых облучателей
В Ярославле полиция проверит факт избиения школьницей мужчины и двух девочек
Отметил Масленицу на широкую ногу: бывший мэр Ярославля Владимир Слепцов сломал об себя биту
Мэр Ярославля распорядился отмыть город после зимы
Ремонт дорог в Ярославле начнется в апреле-мае
Под Ярославлем встал грузовой поезд
«Ростелеком» выступил партнером детского марафона в Рыбинске
В Рыбинске украли кабель у интернет-провайдера
На улицах Ярославля установят новые светофоры
Весне дорогу! В Ярославле на этой неделе будет +11 градусов
В Ярославле у здания МВД автобус столкнулся с легковушкой
Пьяный ярославец похитил у приятеля мобильный, наушники и портативный аккумулятор
Житель Ярославской области несколько лет собирал десятирублевые монеты, а его знакомая украла копилку
В Ярославской области приставы закрыли предприятие из-за работавшего там нелегала
В Ярославской области ищут лысого мужчину из Краснодара
Жителя Ярославля будут судить за сбыт наркотиков
Третья победа Сергея Доперта
Наш «бронепоезд» прикатил в Хельсинки без брони и артиллерии
В Тутаеве горит многоквартирный дом. Очевидцы сообщают о двух погибших
Стали известны имена победителей лыжных гонок XIII Деминского фестиваля
В Юбилейном парке Ярославля прошел традиционный фестиваль «Валенки-Шоу»
В Рыбинске телефонные мошенники украли у женщины больше 45 тысяч рублей
Машину намотало на дерево: В Ярославле водитель не справился с управлением
В Ярославской области осудят вора-домушника