2020-02-28T19:47:11+03:00
Иваново

Ивановец сел на 15 лет за убийство пожилой женщины, грабежи и кражу

На месте преступления он оставил много улик
Полина Вачнадзе
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Приговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. ФОТО: СКР по Ивановской областиПриговором суда виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы. ФОТО: СКР по Ивановской области
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В колонии строго режима 25-летний житель Верхнеландеховского района проведет ближайшие 15 лет. Он признан виновным в убийстве, угрозе убийством, двух грабежах и краже.

6 августа прошлого года мужчина убил пожилую женщину. Преступление произошло в лесу недалеко от поселка Верхний Ландех. Женщина собирала грибы, когда подсудимый набросился на нее сзади и несколько раз ударил ножом в спину и в грудь, после чего скрылся.

Изобличить преступника удалось благодаря грамотной работе следователей на месте происшествия. Но им "помог" и сам обвиняемый: он оставил окурок сигареты и сломал ветку. По этим уликам и удалось установить лицо, которому принадлежит биологический материал, обнаруженный на данных вещах.

- Мужчина был задержан, он дал признательные показания. Кроме того, в мае-июне 2019 года он совершил кражу и два грабежа - похитил у местных жителей деньги и имущество, а потом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убийством знакомому, - сообщили в пресс-службе СКР по Ивановской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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