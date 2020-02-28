2020-02-28T16:48:14+03:00
Кострома

Просят у взрослых купить алкоголь: костромская полиция пришла в торговые центры, чтобы посмотреть, чем занимаются подростки

От безделья они изо дня в день шатаются по теплом торговым площадям и нарушают порядок
Екатерина РЯБЦЕВА
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Подростки приходят в торговые центры, потому что не знают, как организовать себе досугПодростки приходят в торговые центры, потому что не знают, как организовать себе досугФото: УМВД по Костромской области
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Костромская полиция прогулялась по крупным торговым центрам, чтобы посмотреть, чем занимаются подростки в свободное время. Только за февраль они обнаружили одиннадцать школьников, которые совершали административные правонарушения. Двадцать четыре ребенка были «взяты на карандаш». Дети регулярно приходят в ТЦ и коротают там свое свободное время. Подростки просят у взрослых купить им алкоголь и распивают его на фудкортах. Два жителя Костромы будут привлечены за это к административной ответственности.

– По инициативе сотрудников костромской полиции информация передана в комиссию по делам несовершеннолетних, которая рассмотрит вопрос об устройстве детей в секции и кружки по интересам, – пояснили в пресс-службе ведомства.

А чем занимаются ваши дети после учебы?

ИСТОЧНИК KP.RU

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