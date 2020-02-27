В Ивановской области экс-начальника отдела миграции осудили за взятку

Обвиняемая - бывший начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "Вичугский". Суд установил, что в конце марта прошлого года в своем рабочем кабинете женщина получила 30 тысяч рублей от иностранца. За эти деньги она должна была беспрепятственно принять на рассмотрение заявления нескольких иностранных граждан о выдаче им разрешений на временное приживание в России. Еще 20 тысяч рублей в то время еще начальник отдела должна была получить после оформления всех бумаг, так сказать, по факту выполненной работы.

Также было установлено, что это взятка - не единственная в практике сотрудницы полиции. 10 тысяч рублей ей заплатил другой иностранец за те же самые противоправные действия, что и в первом случае.

- Суд признал подсудимую виновной по статьям "Взятка" и "Мелкая взятка" и приговорил к лишению свободы на срок в 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также назначен штраф - 250 тысяч рублей и лишение права занимать определенные

должности на срок 2,5 года, - сообщает прокуратура Ивановской области.

Однако в места лишения свободы женщина отправится еще не скоро: ей предоставили отсрочку до того времени, как ее ребенку исполнится 14 лет.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.