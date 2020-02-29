Баттлы, мастер-классы, соревнования. Где в Ярославской области можно весело погулять на Масленицу

В Ярославле все основные гулянья пройдут на Советской площади. Здесь будет масленичная ярмарка, концерт, шутейная Олимпиада с участием команд городов Золотого кольца, а также церемония прощания с Масленицей. Недалеко развернется блинный батл

"Лучше пузу лопнуть, чем блину пропасть".

В 15:00 начнется концерт группы "Пистолеты", а после их выступления, в 15:30, - церемония прощания с Масленицей. С 17:30 до 19 часов будет работать танцпол, на котором можно согреться и повеселиться.

В Масленичном доме на Советской площади с утра и до самого вечера пройдут мастер-классы по росписи пряников и изразцов, изготовлению масленичной куклы и открыток.

На стадионе "Спартаковец" с 13:00 и до вечера пройдут кулачные бои, турниры по перетягиванию каната, гиревому спорту, армреслингу и лапте.

В парке на острове Даманский с полудня - праздничная программа Масленоворот - к весне поворот". Девять интерактивных площадок на которых развернутся народные забавы для детей и взрослых «Снежный тир», «Валеночные бега», «Сырные превращения», эстафеты с блинами, хороводные игры «Блин золотой», танцевальная «Стенка на стенку», беспроигрышная «Битва хоров». Выступление клуба исторической реконструкции «Альянс». В 17:00 всех ждет традиционный масленичный обряд - сжигание чучела масленицы.

В других городах региона региона тоже будет интересно. Например, в Данилове всех ждут на общегородском празднике "Заждались мы весны, все на проводы зимы". Праздник начнется с шествия вместе с масленичными куклами. На Советской площади состоится театрализированное представление с народными играми, забавами "Петушиные бои", "Распиловка бревна", "Бум", "Масленичный столб", перетягивание каната. Ну и, конечно, как обойтись без ярмарки, угощений и концерта!?

В Рыбинске все события - на Красной площади, в Угличе они развернутся на площади Успенской.

Переславль-Залесский приглашает поучаствовать в битве войск «Зимы» и «Весны». Через главную площадь пройдет пограничная полоса, стражники возведут боевые заставы и организуют призыв новобранцев. Во время «битвы» состоится масленичный пир.

Ростов приглашает горожан и гостей на программу "Иван Васильевич, снимается кино..." Режиссер Якин ждет всех на костюмированное перевоплощение в любимых киногероев. Во время "съемок" все желающие смогут подкрепиться квасом и медовухой по старым местным рецептам.

А в Гаврилов-Яме провожать зиму будут мастер-классами: научат печь блины и украшать праздничный стол.