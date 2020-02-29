Ярославцы просят сохранить троллейбус №8, который городские власти собираются ликвидировать, по их словам временно. На это есть ряд причин, в том числе и его убыточность. Об этом 26 февраля на пресс-конференции, посвященной переезду троллейбусного депо №1, рассказал замдиректора управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Многие ярославцы эту идею восприняли в штыки. В группе "Ярославль. Гражданские инициативы" в соцсети ВКонтакте появилась петиция, в которой горожане требуют сохранить троллейбусный маршрут №8.

- Очень неприятная ситуация сложилась с городским электротранспортом. Сначала руководством нашего города принято решение о закрытии троллейбусного депо в центре и передача земли под постройку на его месте очередного жилого комплекса. Экономическая выгода данного переезда крайне сомнительна и не обоснована. Потом были внесены изменения в работу автобуса 42 и введен автобус 97С, которые дублируют маршрут троллейбуса №8 и уменьшают его пассажиропоток. Да еще и множество маршруток едут по тому же маршруту. Сейчас официально объявлено, что маршрут троллейбуса №8 закрывается. Пока уверяют, что временно, но все идет к тому, что его не возобновят, т.к. он уже объявлен «убыточным». А автобусные маршруты 42 и 97 как и многие другие могут передать московским перевозчикам, которые выведут на линию невместительные и неэкологичные дизельные автобусы. Дальше по такой же схеме можно закрыть и остальные троллейбусные и трамвайные маршруты, - пишут авторы обращения.

Они призывают делиться записью, чтобы как можно больше людей видели и понимали, что происходит с общественным транспортом Ярославля.

"ЯрГорЭлектроТранс" в ответ на это сообщение официально заявил, что все троллейбусы останутся на дорогах города.

- Сейчас маршрут №8 дублируется маршрутами №№42, 97с, 97 и т.д., на которых можно добраться из центра до Брагино. Убытки предприятия по 8-му маршруту за 2019 год оставили более 23 миллионов рублей. Маршрут никто не закрывает, его лишь временно

приостанавливают, - пишут в комментариях к посту.

По сообщению компании, весь подвижной состав распределят по другим маршрутам, общее количество троллейбусов в городе не изменится. Более того, утверждают, что в этом году их число даже будет увеличено.

Мэрия Ярославля, в свою очередь, также утверждает, что маршрут 8-го троллейбуса не ликвидируется, а временно приостанавливает свою работу с 1 апреля до осени этого года.