В Ивановской области перевернулся школьный автобус

ДТП произошло утром 21 февраля на 116 километре дороги Ростов – Иваново – Нижний Новгород в Тейковском районе Ивановской области. «Газель», в которой на соревнования по баскетболу ехали школьники, столкнулась с «Рено», автобус с детьми опрокинулся.

По предварительным данным, пострадали два 15-летних подростка и два 16-летних. Кроме них в машине находились двое детей, сопровождающий и водитель.

Сейчас устанавливаются все обстоятельств аварии. Прокуратура Ивановской области проводит проверку.

- По итогам надзорных мероприятий в деятельности образовательной организации МБОУ «Новолеушинская средняя общеобразовательная школа», осуществляющей эксплуатацию школьного автобуса, выявлены нарушения. В день ДТП водитель школьного автобуса был допущен к управлению транспортным средством без прохождения предрейсового инструктажа. До него не была доведена информация о погодных условиях, состоянии дорожного покрытия и особенностях движения на отдельных участках дороги в конкретных метеорологических условиях, - сообщает прокуратура Ивановской области.