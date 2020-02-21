2020-02-21T18:07:16+03:00
Общество

Социальный проект помощи детям-сиротам «Будем вместе». Присоединяйтесь!

В Ярославской области стартует волонтерский проект, который поможет воспитанникам детских домов подготовиться к самостоятельной жизни. Принять участие в проекте могут местные жители старше 23 лет
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Благотворительный фонд «Дети наши» объявил о старте проекта «Будем вместе» в Ярославской области и приглашает активных, реализовавшихся людей в возрасте от 23 до 45 лет стать индивидуальными волонтёрами-наставниками для подростков из Рыбинского и Волжского детских домов.

Волонтер-наставник — это надежный взрослый для подростка из детского дома, который делится с ребенком своим опытом, объясняет, как устроена реальная жизнь, рассказывает про свой жизненный путь, отвечает на вопросы подопечного, гуляет, просто дружит.

Встречи наставника и подопечного проходят на территории детского дома.

Стать участником проекта можно, если:

— вам больше 23 лет;

— вы хотите помогать детям-сиротам;

— готовы к ответственности за другого;

— стабильны эмоционально и психически;

— живете в регионе реализации проекта.

Желающие стать наставниками проходят обязательное двухдневное обучение и получают поддержку психологов фонда на протяжении всего участия в проекте.

«Дети, которые большую часть жизни провели в коллективных учреждениях, очень плохо представляют, какова она — самостоятельная, взрослая жизнь. Чтобы помочь им подготовиться к выпуску из детского дома и поддерживать ребят в первый год самостоятельной жизни, мы и создали этот проект. Он очень успешно развивается в Смоленской области, там уже более 40 пар! Уверены, Ярославль покажет такие же хорошие результаты»сообщили в фонде.

Фонд ищет людей, настроенных на долгосрочное сотрудничество и готовых еженедельно встречаться с подопечными.

Узнайте подробности и оставьте заявку на сайте проекта http://nastavnik.detinashi.ru/.

Благотворительный фонд «Дети наши» 13 лет помогает детям-сиротам и семьям в кризисе. С 2019 года фонд начал работать в Ярославской области.

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