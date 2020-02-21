Социальный проект помощи детям-сиротам «Будем вместе». Присоединяйтесь!
Благотворительный фонд «Дети наши» объявил о старте проекта «Будем вместе» в Ярославской области и приглашает активных, реализовавшихся людей в возрасте от 23 до 45 лет стать индивидуальными волонтёрами-наставниками для подростков из Рыбинского и Волжского детских домов.
Волонтер-наставник — это надежный взрослый для подростка из детского дома, который делится с ребенком своим опытом, объясняет, как устроена реальная жизнь, рассказывает про свой жизненный путь, отвечает на вопросы подопечного, гуляет, просто дружит.
Встречи наставника и подопечного проходят на территории детского дома.
Стать участником проекта можно, если:
— вам больше 23 лет;
— вы хотите помогать детям-сиротам;
— готовы к ответственности за другого;
— стабильны эмоционально и психически;
— живете в регионе реализации проекта.
Желающие стать наставниками проходят обязательное двухдневное обучение и получают поддержку психологов фонда на протяжении всего участия в проекте.
«Дети, которые большую часть жизни провели в коллективных учреждениях, очень плохо представляют, какова она — самостоятельная, взрослая жизнь. Чтобы помочь им подготовиться к выпуску из детского дома и поддерживать ребят в первый год самостоятельной жизни, мы и создали этот проект. Он очень успешно развивается в Смоленской области, там уже более 40 пар! Уверены, Ярославль покажет такие же хорошие результаты» — сообщили в фонде.
Фонд ищет людей, настроенных на долгосрочное сотрудничество и готовых еженедельно встречаться с подопечными.
Узнайте подробности и оставьте заявку на сайте проекта http://nastavnik.detinashi.ru/.
Благотворительный фонд «Дети наши» 13 лет помогает детям-сиротам и семьям в кризисе. С 2019 года фонд начал работать в Ярославской области.