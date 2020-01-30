В Костроме задержали двоих братьев, которые в крупном размере поставляли нелицензированный спирт

В Костроме два брата – 50-летний и 44-летний мужчины промышляли продажей этилового спирта. Крупные партии они закупали в Москве, потом прятали канистры по гаражам и реализовывали потребителям.

– В число покупателей входили порядка 30 доверенных лиц, которым приобретаемую продукцию злоумышленники доставляли лично в объеме от 10 до 20 канистр за раз, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Костромской области.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемых с поличным. Они изъяли у братьев 7 литров на сумму свыше 1 миллиона рублей. Спирт отправили на экспертизу.

После того, как заключения будут получены, решится вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 171.3 УК РФ.