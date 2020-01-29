Ярославским журналистам показали медведя: тайны юбилейной программы “Львы в садах Ривенделла” в Ярославском цирке

В Ярославском цирке прошла пресс-конференция: с журналистами встретились руководитель программы, дрессировщики и акробаты. Медведь и клоун показали небольшое выступление: клоун жонглировал и смешил публику, а добрый ручной мишка дал интервью и позировал фотографам. Львы после переезда предпочли общению отдых и сон, а дрессировщики пришли сразу с поезда, чтобы рассказать закулисные тайны шоу “Львы в садах Ривенделла”. Премьера нового шоу - 1 февраля.

Дрессировщик львов и главный эльф Алексей Макаренко представил аттракцион со львами. Шоу из зачарованных садов Ривенделла поставила заслуженная артистка России Елена Петрикова специально для московского циркового фестиваля. Представление не имеет аналогов в мире – бесстрашный эльф кладёт голову и руки прямо в пасть хищникам: “Контактным трюком считается то, когда ты полностью находишься в области когтей и зубов. Хищник встает тебе на спину, на колено, ты заглядываешь к нему в пасть. Чтобы этого достичь, мы практикуем особый подход к животным и этим отличаемся от всех остальных дрессировщиков. Аттракцион строится на взаимном уважении: зритель минуты через 3-5 забывает, что перед ним львы, думает, что это собачки и кошечки”, - рассказывает Алексей.

Добрый ручной мишка дал интервью и позировал фотографам

Ярославцы увидят акробатический номер на подкидных досках, не имеющий аналогов в мире. Вячеслав Черниевский (народный артист России, лауреат множества конкурсов) получил за этот номер главную награду – Золотого клоуна – «Оскара» международного циркового фестиваля в Монте-Карло. Артисты выступают за рубежом: в Японии, США, во Франции, в Италии, в Германии, в Китае. Акробаты выполняют сложные и опасные трюки (например, пятикратное сальто-мортале) с головокружительной легкостью, мастерством и театральной игрой. “Может быть, появится когда-нибудь кто-то, кто будет делать более сложные трюки, но пока таких нет. Да, будет казаться, что это «опасно, страшно», но в то же время будет и весело – когда зрители увидят медвежат Рената Касеева и клоуна. Эта программа идеальна и для детей, и для взрослых – чтобы и переживать, и радоваться” - так комментирует шоу народный артист Вячеслав Черниевский.

Дрессировщик медведей Ренат Касеев - артист цирка во втором поколении. В его номере мишки показывают танец маленьких лебедей «Медвединое озеро», играют в пожарных, катаются на самокате и поднимают штангу. Ренат лично приручил всех медведей и рассказал, как возможен такой тесный контакт с животными: “Первые три года они как члены семьи, общаемся 24 часа в сутки. Когда медвежонку 3 месяца, ты его обычно кормишь с соски, потом даешь ему жевать яблочко, кормишь протёртой кашей, он к тебе привыкает - как малыш к маме. Фактически, я отец всех моих медведей, чувствую их настроение и балую их, как детей”.

Представление не имеет аналогов в мире – бесстрашный эльф кладёт голову и руки прямо в пасть хищникам

Артисты с теплотой и любовью приглашают на представление всех ярославцев:

“Это будет классический цирковой дивертисмент, посвященный 100-летию государственных цирков в России. У нас отличный клоун из цирковой династии: Владислав Богданов работает с 14 лет, у него великолепный контакт с публикой. Звездная программа с животными - львы, медведи, собачки. Отличные акробаты, которых увидеть в России – большая удача, они постоянно за границей выступают. Будет традиционный российский цирк - с веселыми клоунами, животными и акробатами”, - рассказывает руководитель программы Юрий Халявин.

Премьера шоу “Львы в садах Ривенделла” в Ярославском цирке - 1 февраля.