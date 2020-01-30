Иваново убирают 30 машин спецтехники и 100 рабочих

В ночь на 30 января в работах по уборке города была задействована 61 единица спецтехники МУП «САЖХ г. Иванова». 24 комбинированные дорожные машины с 22:00 прометали центральные магистральные улицы. Прилотковые зоны, площади, перекрестки убирали восемь тракторов, погрузчик и шесть автогрейдеров.

Пять тракторов были направлены на посыпку тротуаров противогололедным материалом.

Две бригады и 14 единиц спецтехники продолжили вывоз навалов снега. Работы велись на

площадях Победы и Вокзальная, Аллее Славы, улице Красной Армии, проспекте Ленина (от улицы Почтовая до улицы Красной Армии). Вывезено 658 кубометров снега. Всего с начала сезона с улиц города вывезено 13 772 кубометра снега.

Днем 30 января уборку города продолжат 30 единиц спецтехники и 100 рабочих подрядных организаций. На дежурство вышли 23 комбинированные дорожные машины. 62 рабочих продолжат расчистку подходов к пешеходным переходам и тротуаров на тех участках, где использование спецтехники ночью было затруднено.

Продолжатся работы по ручной уборке территорий общего пользования, мостов и путепроводов, остановок общественного транспорта, а также сбор мусора на газонной части.

График работ может быть изменен в зависимости от погодных условий.