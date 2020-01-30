2020-01-30T12:38:55+03:00
Иваново

В Иванове отключат светофоры на нескольких улицах

Отключение запланировано на 31 января
Полина Вачнадзе
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Фото: администрация городского округа ИвановоФото: администрация городского округа Иваново
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Управление благоустройства Администрации города Иванова информирует, что 31 января с 9 до 13 АО «Ивгорэлектросеть» планируется отключение электроэнергии светофорных объектов, расположенных по Кохомскому шоссе в районе микрорайона ДСК, а также у домов №2В и №4А.

Кроме того, в этот день в связи с заменой участка кабельной трассы светофорного объекта на новый, в период с 8.3 до 16 планируется отключение электроэнергии светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Калинина и Громобоя.

Водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на вышеуказанных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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