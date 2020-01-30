В Иванове отключат светофоры на нескольких улицах

Управление благоустройства Администрации города Иванова информирует, что 31 января с 9 до 13 АО «Ивгорэлектросеть» планируется отключение электроэнергии светофорных объектов, расположенных по Кохомскому шоссе в районе микрорайона ДСК, а также у домов №2В и №4А.

Кроме того, в этот день в связи с заменой участка кабельной трассы светофорного объекта на новый, в период с 8.3 до 16 планируется отключение электроэнергии светофорного объекта, расположенного на пересечении улиц Калинина и Громобоя.

Водителям транспортных средств необходимо руководствоваться установленными техническими средствами организации дорожного движения на вышеуказанных участках.