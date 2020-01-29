2020-01-29T14:15:40+03:00
Иваново

Пешеходные зоны в Иванове ежедневно убирают от снега около 100 рабочих

Расчищать от снега вручную приходится около 70 объектов
Полина Вачнадзе
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Фото: Администрация городского округа ИвановоФото: Администрация городского округа Иваново
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Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова Сергей Бобышев совместно с депутатом Ивановской городской Думы Дмитрием Моисеенковым проверил ход работ по ручной расчистке пешеходных зон от снега и наледи. 28 января в уборке города был задействован 91 рабочий от подрядных организаций. Две бригады были направлены в избирательный округ депутата Дмитрия Моисеенкова. Рабочие очищали от снега пешеходные зоны вдоль улицы Фрунзе.

- Здесь в прошлом году были отремонтированы тротуары и проезжая часть, положен новый асфальт. Дорога чистая, но жители жалуются на снег и лед на пешеходной зоне, - рассказал Дмитрий Моисеенков.

Сергей Бобышев пояснил, что ширина тротуара на улице Фрунзе не позволяет применять спецтехнику.

- Количество тротуаров, на которых производится механизированная уборка, ограничено технической возможностью - шириной тротуара, наличием столбов, деревьев, урн, лестниц, ограждений, выступающих элементов фасадов в виде лестниц, низкого расположения балконов, козырьков. Потому такие тротуары убираются вручную, - отметил начальник управления благоустройства.

В целом, вручную приводят в порядок около 70 объектов. Среди них – территории у детской областной больницы и онкодиспансера на улице Любимова, дома-интерната на улице Кузнецова, госпиталя и травмпункта на проспекте Ленина, поликлиник и учреждений дополнительного образования. Также вручную убираются 52 территории общего пользования – это скверы, аллеи, набережные, пешеходные мостики, 389 остановок транспорта, 22 моста и путепровода. Ежедневно к этим работам привлекаются от 80 до 100 рабочих, их смена начинается 6-7 утра и длится до послеобеденных часов.

В парках и скверах после механизированной уборки также задействуют ручной труд - рабочие расширяют подходы, очищают от снега скамейки и лавочки, скалывают наледь и посыпают дорожки противогололедным мвеществом. 28 января бригада рабочих расчищала пешеходную зону на Аллее Гагарина.

Добавим, в Иванове предусмотрена механизированная уборка тротуаров на 118 улицах города на общей площади 334 000 кв.м. В работах ежедневно задействовано девять тракторов, шесть из которых оснащены оборудованием для распределения противогололедных материалов. Уборка тротуаров осуществляется с периодичностью 3-4 раза в неделю. После выпадения обильного снега - ежедневно до ликвидации последствий снегопада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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