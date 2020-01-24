2020-01-29T13:30:26+03:00
Экономика

Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» выросло в шесть раз

Число активных пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции»превысило 200 тысяч человек
Поделиться:
В 2019 году команда ВТБ Капитал Инвестиции активно развивала и совершенствовала инвестиционную платформуВ 2019 году команда ВТБ Капитал Инвестиции активно развивала и совершенствовала инвестиционную платформу
Изменить размер текста:

Число активных пользователей мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» за 2019 г. выросло в шесть раз и превысило 200 тысяч человек. Рекордным по числу установок инвестиционной платформы стал декабрь: за месяц на мобильный телефон его скачало свыше 100 тысяч человек. Ежемесячный объем сделок, совершенных на платформе, в декабре превысил 200 млрд руб. Общий оборот в приложении с момента его запуска превысил 2 трлн руб.

В 2019 г. команда ВТБ Капитал Инвестиции активно развивала и совершенствовала инвестиционную платформу. Стало возможным удаленное открытие брокерского счета онлайн, пополнение счёта с любых банковских карт, вывод средств на мастер-счета ВТБ и в другие банки (для открывших счета онлайн), внедрены переводы между брокерскими счетами, предоставлена опция по прямому участию в первичных размещениях, появились в доступе ОФЗ-н и 1000 наиболее ликвидных акций американского фондового рынка на Санкт-Петербургской бирже. Помимо этого, были созданы дивидендный и купонный календари, усовершенствована работа робосоветника с искусственным интеллектом, который помогает сформировать инвестиционный портфель из акций, облигаций и индексных фондов с учетом инвестиционного профиля клиента. Также был запущен виртуальный советник - чат-бот, который готов помочь с ответом на любые вопросы, возникающие при работе с «ВТБ Мои Инвестиции». Сегодня мобильное приложение представляет собой полноценный торговый терминал и дает доступ к сделкам более чем с 5000 инструментов.

«Мы и далее будем активно развивать и совершенствовать нашу платформу. Одна из ключевых задач банка – диджитализация сервисов для удобства наших клиентов. Сейчас спрос населения на инвестиционные продукты растет, при этом людям важно получить к ним удобный доступ в режиме онлайн. Мы стремимся удовлетворить этот спрос и быть лучшим партнером на рынке в вопросах сбережений и инвестиций», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ПАО ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области все учащиеся младших классов с 1 сентября будут питаться в школах бесплатно
Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль
В Ярославле вновь пройдет конкурс масленичных кукол
Вернуть горячую воду в дом в Любиме смогли только через суд
В Ярославле проверили ДК «Нефтяник» и спорткомплекс «Атлант»
Две безработные ярославны нагло обворовывали подруг: забирали шубы, продукты, косметику и даже еду
Житель Ярославской области заплатит за оскорбление врача
Завершилась масштабная реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля
Девочка, попавшая под колеса автобуса в Рыбинске, скончалась в больнице
В Ярославле полиция увидела потерявшуюся бабушку, которая забыла, где ее дом
Ярославец фиктивно прописал у себя в квартире 10 иностранцев
В Рыбинске автобус сбил двух школьниц
В Рыбинске на перекрёстке проспекта Батова и Окружной произошло серьезное ДТП
На левом берегу Тутаева 8 февраля во второй раз состоится праздник «Город-ярмарка»
С 1 февраля на маршруты Ярославской области выйдут 79 новых автобусов
Рыбинец обнаружил живую лисицу на крыше одного из частных домов города
В Ярославской области предприниматель несколько месяцев не платил работникам зарплату
Ярославский фермер возрождает настоящую романовскую овцу и стопроцентную ярославку
Студентка ярославского вуза отобралась на Олимпиаду в Токио
В Ярославле на карантин закрыты классы в школах и группы в детских садах
В Рыбинске открылась бесплатная школа для начинающих собаководов
Ярославские студенты написали книгу о молодых актерах театра имени Федора Волкова
В Ярославской области дети развесили более тысячи скворечников для голодающих пернатых
В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение
Чтобы поймать должника-автослесаря, ярославские приставы договорились с ним о ремонте машины
Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус
Сидела на остановке в мороз: ярославские росгвардейцы заметили на улице бабушку в домашней одежде