2020-01-29T13:02:08+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку биржевых фондов

ВТБ Капитал Инвестиции запустил на Московской бирже новый биржевой паевой инвестиционный фонд VTBM ETF ВТБ Ликвидность – первый в России биржевой фонд денежного рынка
Поделиться:
Основными преимуществами VTBM ETF ВТБ Ликвидность являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банковОсновными преимуществами VTBM ETF ВТБ Ликвидность являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков
Изменить размер текста:

Фонд предназначен для краткосрочного размещения свободных денежных средств и управления ликвидностью. Таким образом, ВТБ сегодня предлагает самую широкую линейку биржевых фондов на российском рынке.

Основными преимуществами VTBM ETF ВТБ Ликвидность являются потенциальная доходность, сопоставимая со срочным вкладом крупнейших банков; внутридневная ликвидность (возможность купить\продать фонд с минимальным спредом, поддерживаемым надежным маркетмейкером), а также минимальные риски снижения стоимости (средства под управлением инвестируются в инструменты денежного рынка, максимально защищенные от кредитного и рыночного рисков). Операции с паями можно осуществить в один клик через мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции». Брокерская комиссия по сделкам составит 0%, совокупный размер комиссий и вознаграждений фонда (Total Expense Ratio) – 0,5% годовых. При владении фондом от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

«Линейка биржевых фондов ВТБ на сегодняшний день является самой широкой на рынке, и мы намерены развивать ее дальше, предоставляя все больше возможностей для удобства наших клиентов. Мы видим большие перспективы у данного направления, потому что операции с такими продуктами доступны онлайн в цифровых каналах, что сейчас очень востребовано на рынке. Создание лучшего на рынке эксперта и партнера для решения финансовых задач любого масштаба и сложности является нашей стратегической задачей», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ПАО ВТБ, председатель совета директоров ВТБ Капитал Управление активами.

В линейке БПИФ ВТБ представлены VTBB ETF ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета (запущен в феврале 2019 г., доходность с даты запуска - 12,9%, за полгода - 7.26%), VTBA ETF ВТБ – Акции американских компаний (в июне 2019 г., полугодовая доходность - 8,92%), VTBH ETF ВТБ Американский корпоративный долг (в июле 2019 г.), VTBE ETF ВТБ Акции развивающихся рынков (в июле 2019 г.), VTBU ETF ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета (в декабре 2019 г.). Совокупные расходы включая комиссию по каждому из БПИФ составляют не более 1% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области все учащиеся младших классов с 1 сентября будут питаться в школах бесплатно
Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль
В Ярославле вновь пройдет конкурс масленичных кукол
Вернуть горячую воду в дом в Любиме смогли только через суд
В Ярославле проверили ДК «Нефтяник» и спорткомплекс «Атлант»
Две безработные ярославны нагло обворовывали подруг: забирали шубы, продукты, косметику и даже еду
Житель Ярославской области заплатит за оскорбление врача
Завершилась масштабная реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля
Девочка, попавшая под колеса автобуса в Рыбинске, скончалась в больнице
В Ярославле полиция увидела потерявшуюся бабушку, которая забыла, где ее дом
Ярославец фиктивно прописал у себя в квартире 10 иностранцев
В Рыбинске автобус сбил двух школьниц
В Рыбинске на перекрёстке проспекта Батова и Окружной произошло серьезное ДТП
На левом берегу Тутаева 8 февраля во второй раз состоится праздник «Город-ярмарка»
С 1 февраля на маршруты Ярославской области выйдут 79 новых автобусов
Рыбинец обнаружил живую лисицу на крыше одного из частных домов города
В Ярославской области предприниматель несколько месяцев не платил работникам зарплату
Ярославский фермер возрождает настоящую романовскую овцу и стопроцентную ярославку
Студентка ярославского вуза отобралась на Олимпиаду в Токио
В Ярославле на карантин закрыты классы в школах и группы в детских садах
В Рыбинске открылась бесплатная школа для начинающих собаководов
Ярославские студенты написали книгу о молодых актерах театра имени Федора Волкова
В Ярославской области дети развесили более тысячи скворечников для голодающих пернатых
В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение
Чтобы поймать должника-автослесаря, ярославские приставы договорились с ним о ремонте машины
Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус
Сидела на остановке в мороз: ярославские росгвардейцы заметили на улице бабушку в домашней одежде