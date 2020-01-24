2020-01-29T12:54:59+03:00
Экономика

ВТБ начинает выдачу автокредитов без залога

ВТБ первым среди лидеров банковского рынка запускает новую программу беззалогового автокредитования со ставкой от 9%
Поделиться:
Клиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банкуКлиент сможет приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку
Изменить размер текста:

Новые условия распространяются на новые и подержанные автомобили, а также моторизированную технику: мотоцикл, снегоход, квадроцикл и т.п. Минимальная ставка по кредиту – от 9% годовых при условии страхования транспортного средства на весь срок, включая дисконт 1 п.п. для зарплатных клиентов.

Преимуществом данной программы также является отсутствие требований к первоначальному взносу и приобретаемому транспортному средству. В рамках предложения возможно оформление кредита в размере от 100 до 500 тыс. рублей. Срок кредитования – от года до пяти лет, решение принимается банком от 30 минут. Подать заявку по новой программе можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов, а оформить кредит – как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.

«Новая программа позволяет клиенту приобрести транспортное средство без первоначального взноса, при этом оно не передается в залог банку, а сделка купли-продажи может быть проведена в удобном для заемщика месте. Это существенно упрощает процесс оформления кредита и снижает расходы банка. В результате мы можем предложить более привлекательную ставку по сравнению с кредитами наличными, что для конечного покупателя делает автомобиль или мотоцикл ещё доступнее. Запуск данного продукта позволит нам в дальнейшем перевести процесс получения таких кредитов полностью в цифровой формат», – прокомментировал Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ПАО ВТБ.

ВТБ является одним из лидеров рынка автокредитования. По итогам 11 месяцев 2019 г. объем автокредитования ВТБ превысил 78,3 млрд рублей. Портфель банка в данном сегменте превысил 120,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области все учащиеся младших классов с 1 сентября будут питаться в школах бесплатно
Домой с покупками пошел пешком. Ярославские приставы забрали у должника автомобиль
В Ярославле вновь пройдет конкурс масленичных кукол
Вернуть горячую воду в дом в Любиме смогли только через суд
В Ярославле проверили ДК «Нефтяник» и спорткомплекс «Атлант»
Две безработные ярославны нагло обворовывали подруг: забирали шубы, продукты, косметику и даже еду
Житель Ярославской области заплатит за оскорбление врача
Завершилась масштабная реставрация Конюшенного двора Ростовского кремля
Девочка, попавшая под колеса автобуса в Рыбинске, скончалась в больнице
В Ярославле полиция увидела потерявшуюся бабушку, которая забыла, где ее дом
Ярославец фиктивно прописал у себя в квартире 10 иностранцев
В Рыбинске автобус сбил двух школьниц
В Рыбинске на перекрёстке проспекта Батова и Окружной произошло серьезное ДТП
На левом берегу Тутаева 8 февраля во второй раз состоится праздник «Город-ярмарка»
С 1 февраля на маршруты Ярославской области выйдут 79 новых автобусов
Рыбинец обнаружил живую лисицу на крыше одного из частных домов города
В Ярославской области предприниматель несколько месяцев не платил работникам зарплату
Ярославский фермер возрождает настоящую романовскую овцу и стопроцентную ярославку
Студентка ярославского вуза отобралась на Олимпиаду в Токио
В Ярославле на карантин закрыты классы в школах и группы в детских садах
В Рыбинске открылась бесплатная школа для начинающих собаководов
Ярославские студенты написали книгу о молодых актерах театра имени Федора Волкова
В Ярославской области дети развесили более тысячи скворечников для голодающих пернатых
В Ярославле на участке улицы Пушкина ввели одностороннее движение
Чтобы поймать должника-автослесаря, ярославские приставы договорились с ним о ремонте машины
Из Ярославля в Красный Профинтерн через Вятское и обратно снова начал ходить автобус
Сидела на остановке в мороз: ярославские росгвардейцы заметили на улице бабушку в домашней одежде