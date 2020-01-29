В Иванове после ночного снегопада с центральных улиц вывезли 530 кубов снега

В связи с начавшимся снегопадом 28 января с 21.30 до 1.30 подрядная организация занималась обработкой противогололедным материалом проезжей части, а также уборкой снега с тротуаров. На расчистке дорог было задействовано 6 тракторов и 6 автогрейдеров.

Как сообщили в управлении благоустройства, за ночь с центральных улиц и площадей было вывезено 530 кубических метров снега, а с начала зимнего периода - 12 923 кубов.

Ночью на дороги города вышли 59 машин спецтехники МУП «САЖХ г. Иваново». Днем

29 января для уборки улиц и дорог задействовано 34 единицы техники и 105 рабочих.

Предстоит полностью очистить от снега и льда подходы к пешеходным переходам, а также тротуары, территории общего пользования, мосты и путепроводы, остановки общественного транспорта, привести в порядок урны на проспектах Ленина и Шереметевском, площади Вокзальной, улицах Лежневской, Карла Маркса, Советская, Жиделева, Комсомольская.

Кроме того, в городе будет проводиться ямочный ремонт на улице Свободы в районе пересечения с улицей Победы, Сарментовой, Лежневская в районе пересечения с улицей Воронина, на улице Лежневская в районе пересечения с улицей Радищева, в районе пересечения с улицей Велижской, Бубнова в районе пересечения с улицей Смирнова, на улице Профессиональная.