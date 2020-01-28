Праздник со вкусом

Нашими партнерами по организации вновь стали факультет физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и компании, чьи продукты питания пользуются заслуженным признанием у ярославцев.

…Звенит звонок, и вышедших из аудиторий студентов ждут накрытые столы со всевозможными вкусностями и напитками. Но сначала - поздравительное слово декана факультета Сергея Бурухина:

- Дорогие друзья! Всем - удачи, здоровья, добра и отличного настроения! Желаю вам успешно сдать сессию и думать о чем-то высоком!

Студенты и сами дружно поздравили своего декана - с днем рождения, который он отмечает как раз накануне Татьяниного дня. И перешли к столам - молодым и активным людям не мешает подкрепиться, тем более в полдень.

Сытную и вкусную еду - от мясопродуктов до выпечки - для праздника предоставила международная сеть гипермакетов «Глобус»

Сытную и вкусную еду - от мясопродуктов до выпечки - для праздника предоставила международная сеть гипермакетов «Глобус», чей бренд существует уже более 85 лет и хорошо известен в столице Золотого кольца. Кстати, теперь в «Глобусе» действует скидка в 5% для всех студентов вне зависимости от формы обучения!

Всевозможными напитками с исключительно натуральными вкусами порадовал завод минеральной воды «Переславица». Это современное предприятие, полностью оснащенное самым передовым оборудованием фирмы Siemens, делает упор на выпуск высококачественной воды и прохладительных напитков. Скважины компании находятся в заповедной зоне, вдалеке от автотрасс. Благодаря этому продукция «Переславицы» пользуется спросом и в Ярославской области, и за ее пределами, в том числе в Москве. Кстати, рядом с заводом находятся музей конных экипажей и база отдыха. А компания отмечена «Ярославским знаком качества»

Представитель "Переславицы" Светлана Кузнецова

- Наши потребители отмечают, что вода «Переславицы» прекрасно утоляет жажду и очищает организм, не задерживаясь в нем надолго. Думаю, спортсмены оценят это, - говорит представитель компании Светлана Кузнецова. - А всем студентам мы желаем успешного завершения учебного года и достижения профессиональных и жизненных целей!

Добавим, что вода от «Переславицы» выпускается в различной упаковке – от маленьких бутылочек, которые удобны, например, во время спортивной пробежки или прогулки с малышом, до емкостей для кулеров. Так что покупают ее и для дома, и для офиса.

Продукция «Переславицы» пользуется спросом и в Ярославской области, и за ее пределами

ООО «ЯРОСЛАВКОНДИТЕР» продемонстрировало, что такое сладости в русских традициях: кексы со сгущенкой и изюмом, курабье, маффины с цукатами и шоколадом, кокосанки… Все это праздничное разнообразие пришлось по вкусу студентам физвоса, у которых впереди новые занятия и экзамены, тренировки и соревнования, спортивные победы и достижения в профессии.

«ЯРОСЛАВКОНДИТЕР» продемонстрировало, что такое сладости в русских традициях

Мария Шевченко, 3-й курс заочного отделения:

- Я живу в Рыбинске, работаю фитнес-тренером. Поступила на факультет физической культуры ЯГПУ, поскольку сама активно занимаюсь легкой атлетикой и вижу свое будущее в работе преподавателем спортивной школы. Могу сказать, что учиться мне нравится,я постоянно получаю новые познания в сфере работы с детьми, методик преподавания. Мне это очень интересно. Впечатления от преподавателей ЯГПУ самые хорошие. Честно говоря, поступая учиться, я даже не ожидала увидеть такой высокий уровень преподавания и такой преподавательский состав! А что касается сложностей в учебе, конечно, они есть, но все сложности преодолимы, если у тебя есть цель!