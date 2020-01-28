2020-01-28T13:53:44+03:00
Иваново

Ивановские баскетболистки одержали победу в матче с командой из Тулы

Девушки завершили игру со счетом 97:46
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: правительство Ивановской областиФОТО: правительство Ивановской области
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В минувшие выходные, 25 и 26 января, в спортивном комплексе "Энергия" прошел тур Первенства центрального федерального округа среди женщин. Встречались ивановская "Энергия" и тульский "Арсенал".

В первом матче ивановские девушки уступили со счетом 67:74, а во втором взяли реванш над соперницами. После первой четверти игры счет был 22:12 в пользу наших баскетболисток, после половины игры стал 43:29. Ударными также оказались третья и четвертая четверти – 31:9 и 23:8. Итог игры 97:46 и 20 очков на счету капитана команды Полины Исаевой.

Следующий тур Первенства ЦФО также пройдет в стенах ивановского спорткомплекса "Энергия" с 29 февраля по 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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