2020-01-28T13:40:23+03:00
Иваново

Жительнице Иванова исполнилось 100 лет

Поздравить Елизавету Бакусову пришли представители мэрии и регионального департамента соцзащиты
Екатерина РЯБЦЕВА
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Елизавета Федоровна поделилась с гостями воспоминаниями о своей жизни/ФОТО: правительство Ивановской областиЕлизавета Федоровна поделилась с гостями воспоминаниями о своей жизни/ФОТО: правительство Ивановской области
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Ивановская долгожительница отметила свой сотый день рождения в воскресенье, 26 января. Начальник управления социальной защиты населения администрации города Иванова Любовь Семенова вручила юбилярше цветы и поздравительные письма от Президента России и главы областного центра Владимира Шарыпова. Елизавета Федоровна очень тепло отреагировала на поздравления и поделилась с гостями воспоминаниями о своей жизни.

Елизавета Федоровна Бакусова родилась в многодетной семье в деревне Михалево Савинского района Ивановской области. В 1940-м году она закончила ивановский текстильный техникум и по распределению вместе с мужем уехала на текстильное предприятие в Барнаул, где быстро стала мастером в красильном производстве. Вначале войны 1 августа 1941 года муж Елизаветы Федоровны ушел сражаться на фронт, их дочке исполнился всего лишь 1 месяц. В 1942 году он погиб. К несчастью, сразу после гибели супруга умерла и дочка, которой на тот момент едва исполнился 1 годик. Смерть близких людей стала страшным ударом для Елизаветы Федоровны, но она не опустила руки и продолжила трудиться.

– Нам приходилось очень трудно, смены были по 12 часов и больше, работали без передышек и выходных, выпускали ткани, так нужные фронту, – вспоминает ветеран. – Когда соседи сообщили о Победе в войне, я просто села на пол и проплакала весь день, настолько захлестнули эмоции.

После окончания войны Елизавета Бакусова вернулась на родину в Иваново, снова вышла замуж и устроилась на ткацкую фабрику «Красная Талка». На пенсию Елизавета Федоровна ушла с должности начальника смены.

Стоит отметить, что в свои годы Елизавета Федоровна обладает прекрасной памятью, жизнелюбием и неувядающим оптимизмом.

Как добавила руководитель городского управления соцзащиты населения Любовь Семенова, жителей Иванова перешагнувших вековой рубеж насчитывается около 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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