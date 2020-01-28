Около тысячи ивановцев стали участниками программы «900 дней мужества…»

27 января в ивановском городском Центре культуры и отдыха прошли памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. На программу «900 дней мужества…» в зал центра «Авангард» собрались около 1000 жителей города - взрослые и дети, и, конечно ленинградцы, кто пережил страшные дни осады.

На мероприятии вниманию участников предстала инсталляция «Блокада», видео-панорама под музыку русского композитора Дмитрия Шостаковича. Солисты студии эстрадного пения «Вокализ» исполнили песни военных лет, а воспитанники

студии современной хореографии «Возрождение» представили литературно-хореографическую постановку «Дорога жизни…».

Для того, чтобы каждый мог вернуться в тяжелейшие дни блокады и почувствовать на себе, каково было жить и бороться в осажденном фашистами городе, всем участникам акции раздали по кусочку хлеба. Того самого хлеба, 125 граммов которого выдавали жителям в блокадном Ленинграде в 1943 году по карточкам.

По словам организаторов, акция «900 дней мужества…» - это дань памяти жителям города-героя, тем, кто пал жертвой блокады и тем, кто принимал участие в освобождении Ленинграда.