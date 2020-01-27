«Это сделал я, а не они». Ярославец рассказал, что он вытащил соседа и собаку из ледяной воды

18 января в Ярославском районе на реке Пахма произошло ЧП – там развернулась целая спасательная операция. В редакцию КП-Ярославль обратился непосредственный участник субботних событий – Андрей Родионов. Он рассказал свою версию произошедшего на реке Пахма в Ярославском районе. Мы приводим его письмо практически полностью (орфография автора).

- 18 января 2020 г. я с семьей находился в своем строящемся доме в деревне Ивановский Перевоз. Дом находится на слиянии рек Пахма и Которосль. Я занимался монтажом деревянной лестницы и вынес пиломатериалы и инструменты на веранду выходящую на реку Пахма . В районе 12, находясь на улице, услышал крик мужчины с вопросом моя ли собака тонет в проруби на середине реки. Я подбежал к реке и увидел ротвейлера, принадлежащего соседу по поселку. Крикнул жене, чтобы она позвала соседа, а сам побежал за веревками и досками для принятия мер по спасению собаки. На противоположенном берегу находились два человека и в метрах 40 рыбак на льду, которые ничего не предпринимали. Подбежав к берегу, я набросал на лед досок и фанеры и попытался подползти к собаке. В это время моя жена вызвала МЧС и добежала до соседа и позвала его. Я спустил резиновую лодку со второго этажа дома и в это время подбежал хозяин собаки и мы с ним понесли лодку к реке. Лодка была подспущена и я хотел ее подкачать, привязать веревку и попытаться вдвоем достать собаку. Сосед ждать не стал и бросился с лодкой к проруби, до которой было метров 15. При попытке затащить собаку в лодку она перевернулась и сосед оказался в воде. МЧС на этот момент еще не подъехала. Я привязал веревку к доске и после нескольких попыток добросил доску до полыньи. Сосед держась за доску пытался выбраться на лед, но у него не получалось, собака находилась рядом с ним. На противоположенном берегу находились люди, человек пять, но никаких попыток помочь они не предпринимали. У соседа сводило руки и ноги, он кричал, что сейчас утонет. Я находился на льду, но достать его не мог, т.к. лед ломался при приближении к проруби. Я забросил в полынью буксировочный трос от автомобиля и кричал, чтобы сосед обмотал его вокруг тела, потому что при попытке его вытащить он не мог удержать веревку, т.к. онемели руки. Собака почти тонула и он помогал ей держаться на плаву. После нескольких попыток сосед закинул трос и я начал его вытягивать из воды. Т.к. я находился на льду покрытом водой в сидячем и лежачем положении меня стало стаскивать к полынье, я как то удержался, рванул трос на себя и вытянул человека на лед , оттащив его подальше от воды. Собака оставалась в проруби и я на животе пополз к ней, лед трещал, но мне удалось схватить собаку за ухо и вытянуть ее. После чего я отполз и отошел к берегу. Только в этот момент увидел бегущих спасателей. Жена укутала соседа пледом, подъехали милиция и скорая и соседу оказали первую помощь и увезли в больницу. Мы отвели собаку в дом соседа и пошли переодеваться, т.к. я был весь мокрый и замерз.

Как рассказывает Андрей Родионов, он увидел сюжет по телевидению, где рассказывалось о том, что сотрудники пожарно-спасательной службы Ярославской области отреагировали мгновенно, вытащили и человека, и животное.

- Так все это сделал я, а не они. Видео съемку производил сотрудник ПСС и на ней зафиксировано, что два спасателя идут к берегу по моему участку, в то время, когда я уже на ногах подхожу к берегу от полыньи, а человек и собака находятся на берегу, а не в воде, - пишет Андрей Геннадьевич. - Т.е. ко времени прибытия ПСС все были спасены мною. Я сделал это не ради награды и не на что не претендую, хотя сотрудники ПСС говорили, что «светит вам медалька», «спасжилеты вам подарим». Подарили, приписав мои заслуги себе. Очень обидно, что так произошло. Я бы это все и не рассказывал, если бы не увидел сюжет. Свидетелем этого происшествия были жители Карачихи на другом берегу, моя жена и сам пострадавший в конце концов.

Андрей Геннадьевич в ближайшее время собирается консультироваться с юристом и даже писать заявление в соответствующие органы, чтобы они разобрались в этом деле.