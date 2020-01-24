70 килограммов наркотиков и 167 погибших в ДТП: в ярославской полиции рассказали об итогах ушедшего года

За 2019 год на территории нашей области было зарегистрировано 17709 преступлений. Это число выросло на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Тяжких и особо тяжких преступлений насчитали 4377 штук, это на 27 процентов больше, чем в 2018 году.

– Но есть и хорошие тенденции. У нас снизилось количество зарегистрированных разбойных нападений, краж из машин, квартир и дачных домов, – начал свой спич начальник УМВД России по Ярославской области генерал-майор полиции Андрей Геннадьевич Липилин.

Кто такие кибермошенники

В Ярославской области, да и по стране в целом резко увеличилось количество мошенников, которые дистанционно похищают деньги со счетов доверчивых людей.

За последний год на территории региона зарегистрировано больше 2 тысяч таких преступлений, а за последние сутки обманутыми остались девять человек.

Раскрывать такие преступления нелегко. Полиция делает запросы в банки, в компании сотовой связи и проводит целый ряд технических мероприятий. Наработанный положительный опыт уже есть, но процедура по-прежнему отнимает много времени и сил. Несмотря на это, раскрываемость таких преступлений в прошлом году достигла 30 процентов.

– В ноябре 2019 года в МВД России состоялась коллегия по данному вопросу, в которой приняли участие не только наши сотрудники, но и все заинтересованные министерства и ведомства, в том числе и банковское сообщество. После этого было принято решение о создании специализированного подразделения по борьбе с киберпреступлениями, – рассказал генерал-майор.

Чтобы люди не велись на хитрые уловки мошенников, нужно проводить профилактическую работу с населением. Сейчас потерпевшими являются не только бабушки и дедушки, но даже сотрудники банков, которых ловко обманывают по телефону. Лжеоператоры представляются службой безопасности и разыгрывают спектакль по переводу средств на безопасные счета. Также они просят установить программы, которые варварским образом «потрошат» счета.

– За каждым сотрудником ОВД закреплены жилые дома или населенные пункты, предприятия, учреждения и организации. Участковые приходят туда и рассказывают, как работают мошенники, раздают листовки. Мы выпускаем ролики и пишем релизы, – поясняет Андрей Геннадьевич. – Если вам позвонили, положите трубку, возьмите банковскую карту и позвоните по указанным номерам. Как правило, кибермошенники не являются жителями нашего региона. Это и Сибирь, и Дальний Восток, и Урал. География очень широкая. Наши деньги обналичиваются в крупных магазинах, или уходят заграницу.

Не открывайте двери соцработникам!

Еще один распространенный вид мошенничества – хождение по квартирам. Например, в Ярославской области зарегистрировано 20 случаев, когда группа лиц приходила к пожилым людям, якобы проверить качество воды, а потом предлагала «волшебные» фильтры за большие деньги.

Также мошенники обращаются к старикам под видом почтальонов или социальных работников и просят показать накопления. Потом они убеждают пожилых людей, что деньги поддельные или старого образца и меняют их на фальшивые купюры.

Резонансные преступления

В прошлом году удалось раскрыть сложное преступление, которое было совершено еще в 2016 году – это убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря.

Также установили личность человека, который причастен к серии изнасилований в период с 2007 по 2019 год. Он совершал преступления, потом на несколько лет пропадал из виду, и снова попадал в поле зрения полиции.

Еще правоохранители задержали межрегиональную преступную группу, которая на территории нашей области угоняла дорогие машины.

На постоянном контроле стоит вопрос обманутых дольщиков. Было направлено в суд три уголовных дела на застройщиков, которые не выполнили свои обязательства.

Цифры и факты

За 2019 год организованные преступные группировки совершили 150 преступлений.

Было выявлено 1139 преступлений, связанных с наркотиками. Закрыты две подпольные нарколаборатории, прекращена деятельность пяти притонов и четырех интернет-магазинов, а также изъято более 70 килограммов психотропных и наркологических веществ.

В прошлом году увеличилось число преступлений коррупционной направленности – 234.

Также были задержаны четыре преступные группы фальшивомонетчиков.

Еще правоохранители активно раскрывали преступления, связанные с незаконной охотой. Было зарегистрировано 74 факта браконьерства.

На учете в полиции на сегодняшний день состоит 1540 несовершеннолетних. 1675 родителей отрицательно влияют на своих детей, а 56 ярославцев были лишены родительских прав и 60 в них ограничены. Кстати, в Мышкинском, Некоузском и Брейтовском районах несовершеннолетние за 2019 год не совершили ни одного преступления.

Для обеспечения порядка за минувший год было задействовано почти 20 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

На улицах городов и поселений Ярославской области установлено более 4700 видеокамер. Большинство из них выведено в части ОВД.

61 процент опрошенных жителей Ярославля считают, что криминогенная обстановка в городе находится на среднем уровне. 68 процентов горожан доверяют полиции, а 47 процентов считают работу полиции эффективной. 81 процент ярославцев готовы обращаться в полицию, если с ними случится беда.

ДТП, пьяные водители, штрафы

За 2019 год на территории региона было зарегистрировано 2086 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 167 человек. Из них двое – это дети.

Были задержаны 5128 пьяных водителей и возбуждено 700 уголовных дел за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Для обеспечения безопасности на дорогах установлено 85 комплексов фото- и видеофиксации. И, как следствие, составлено 784 тысячи протоколов о нарушении правил дорожного движения. Сумма штрафов составила более 741 миллиона рублей.

Когда пропадут уличные попрошайки

– Скажу правду в глаза, но, наверное, от нищих и попрошаек нам избавиться не удастся. Это проблема не только Ярославля, но даже Парижа и Лондона. Мы руки не опускаем и убираем этих людей с мест, где много туристов и горожан. Помещаем их в специализированные ведомства, где попрошаек обогреют, накормят, расчешут, а дальше держать не имеют право… И они опять. Это уже образ жизни, деформация личности, – завершил свою речь генерал-майор.