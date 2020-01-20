2020-01-20T10:36:19+03:00
Общество

В Ярославле «серебряным» медалистам собираются сохранить премии

И даже увеличить их
Полина Вачнадзе
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В целом при такой индексации отрасли потребуется дополнительно порядка 500 тысяч рублей.В целом при такой индексации отрасли потребуется дополнительно порядка 500 тысяч рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Вопрос индексации премий и стипендий в области образования, культуры и спорта обсудили сегодня, 20 января, на общегородском совещании в мэрии. В среднем увеличение должно составить 30 процентов. Премии так называемым «серебряным» медалистам также решено сохранить.

- Рассматривается следующий размер индексации. Выпускникам, имеющим аттестат с отличием, предлагается увеличить премию с 3 до 4 тысяч рублей, выпускникам, у которых в аттестате одна или две «четверки» - с 2 до 2,5 тысяч. Выпускникам, сдавшим на 100 баллов предметы и не вошедшим в первые две категории – с 1,5 до 2 тысяч рублей, - пояснила директор департамента образовании Ярославля Елена Иванова.

Кроме того, поступило предложение увеличить премии педагогам с 15 до 20 тысяч рублей. Эта премия выплачивается ежегодно 25 учителям к профессиональному празднику.

В целом при такой индексации отрасли потребуется дополнительно порядка 500 тысяч рублей.

Увеличения премий может произойти и в сфере спорта и культуры. При этом стипендии одаренным детям в области культуры останутся на прежнем уровне – их ежегодно индексируют примерно на 10 процентов. По остальным выплатам индексация составит порядка 30%.

- Мы премии не обрезаем, не сокращаем, ни у кого ничего не забираем. Сохраняем и увеличиваем. У всех процентное увеличение примерно одинаковое, - резюмировал мэр Ярославля Владимир Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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