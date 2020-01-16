В Ярославской области строится восемь дошкольных учреждений

В России вместо 90 тысяч новых мест в яслях в 2018-2019 годах открыто только 78 тысяч, а реально предоставлено детям – 37,5 тысяч. На остальные до сих пор не получена образовательная лицензия. Всего до конца 2021 года в стране должны построить дошкольные учреждения на 255 тысяч мест.

- Уважаемые главы субъектов Федерации, нельзя так работать. К 2021 году нужно создать 177,3 тысячи мест. Я вас прошу сделать все, хотя это уже очень сложно, тем не менее, это нужно сделать – нужно наверстать этот пробел, - дал задание руководителям регионов на Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин.

В Ярославской области по поручению главы государства в 2019 году построено и введено в эксплуатацию 5 детских садов. 580 малышей от двух месяцев до трех лет будут посещать новые, современные учреждения. Например, в Рыбинске построены ясли на 40 мест, в Ярославле – двое яслей на 180 мест и детский сад, рассчитанный на 220 малышей. В поселке Михайловское Ярославского района построен детсад на 140 мест.

В 2020 году продолжается возведение восьми детских дошкольных учреждений для детей от 1,5 до 3 лет. Ввод этих объектов позволит создать еще 830 мест, в том числе 620 – в четырех садах с ясельными группами в Ярославле. В Рыбинске, после завершения строительства трех дошкольных учреждений, появится дополнительно 120 мест. Еще один сад, на 90 мест, построят в Ярославском районе.

- Ведется проектирование сразу семи детских садов и яслей в Переславле, Ярославле, Рыбинске и Ярославском районе, - сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.