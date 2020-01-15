Ярославская область на третьем месте в ЦФО по уровню рождаемости

В своем сегодняшнем Послании Совету Федерации Владимир Путин отметил, что страна вступила в сложный демографический период. Несмотря на меры, которые принимаются с 2000-х годов и уже помогли выйти на естественный прирост населения, число новорожденных вновь начало уменьшаться. Причина, в принципе, понятна – стали создавать семьи люди, рожденные в 90-е годы, периода демографической ямы.

- Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил, по предварительной оценке 1,5. Для нашей страны – мало. Для сравнения, 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной воны, - привел пример Владимир Путин. – Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность – ответить на этот вызов. Не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

В Ярославской области, как и по всей стране, ощущаются последствия 90-х годов, хотя ситуация не самая сложная. По итогам 11 месяцев 2019 года регион по уровню рождаемости занимает третью позицию в ЦФО.

Одной из проблем, серьезно влияющей на демографическую ситуацию в России, является низкий доход значительной части населения.

- Чтобы стимулировать семьи к рождению детей на территории региона оказываются различные меры поддержки. В прошлом году более 4 тысяч семей получили ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка, более 7 тысяч – при рождении третьего или последующих детей. Были на 5 лет продлены денежные выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей, - пояснил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Серьезным механизмом увеличения рождаемости должны стать меры поддержки семей, о которых сегодня рассказал глава государства в своем Послании.

В первую очередь, это материнский капитал. Было принято решение продлить программу до 31 декабря 2026 года, но и это еще не все. С 1 января 2020 года на материнский капитал могут претендовать семьи, родившие первенца. Как и при рождении второго ребенка, им будет выплачиваться сумма в 466 тысяч рублей.

- Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей, - сказал Владимир Путин.

Кроме того, при рождении третьего ребенка государство будет «гасить» за семью 450 тысяч рублей ипотеки. А льготная ставка – 6% годовых – для семей с двумя и более детьми будет действовать на весь срок кредита.

Какие решения еще приняты и озвучены? С января 2020 года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, получат ежемесячные выплаты на первых и вторых детей, причем не до полутора лет как раньше, а до трех. В среднем по стране – это порядка 11 тысяч рублей на ребенка.

Получить выплаты на детей с 3 до 7 лет включительно, причем уже с января 2020 года, смогут и семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе помощь составит 5,5 тысяч рублей. В том случае, если люди не «наберут» прожиточный минимум даже получая эти деньги, им начнут выплачивать полный прожиточный минимум.

Еще один важный вопрос, который волнует всех родителей, в том числе в Ярославской области – бесплатное питание в школах для учащихся младших классов. По распоряжению президента, все ученики начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В тех школах, где есть техническая готовность – уже с 1 сентября этого года. В остальных – не позднее 1 сентября 2023 года.

- Послание Президента – это всегда руководство к действию и мы обязательно их предпримем на региональном уровне. Все будет воплощено в цифрах и делах. Уверен, объединив усилия на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном – мы добьемся высоких результатов. Люди увидят, почувствуют реальные изменения к лучшему, - прокомментировал нововведения Дмитрий Миронов.